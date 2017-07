Overlegen Ingebrigtsen: – Den enkleste medaljen jeg kommer til å ta

Unggutten Jakob Ingebrigtsen har tatt friidrettsverden med storm, der han leker seg til den ene seieren etter den andre.

I går «showet» han på oppløpet under forsøket på 1500 meteren, mens han i dag var overlegen på hans «nye spesialdistanse», 3000 meter hinder.

På oppløpet satte Ingebrigtsen fart etter å ha ligget og «lusket» i bakgrunnen. Han passerte konkurrentene en etter en, før han bremset ned og jogget inn til en ny, overlegen seier.

– Det var ikke så veldig «slå til» her i dag. Det var veldig bedagelig de første rundene, og så økte tempoet kanskje litt de siste rundene, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Vil du si at dette er en enkel medalje for deg å ta i år?

– Ja. Jeg vil påstå at dette er den enkleste medaljen jeg kommer til å ta. Det er mye uventa som kan skje, men jeg kan dette. jeg kan lett ta «persen» min på denne øvelsen, enkelt og greit, sier en selvsikker unggutt etter løpet.

Tre finaler for unggutten

I tillegg til Jakob Ingebrigtsen, kvalifiserte Thomas Jefferson Byrkjeland seg til søndagens finale. Byrkjeland falt i nest siste vanngrav, men kom seg opp og kapret en plass i finalen.

Den går av stabelen søndag klokka 17.55.

FØLGER MED: Storebror Henrik Ingebrigtsen er skadet, men har god tid til å følge med på lillebroren. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Før det skal både Ingebrigtsen og Byrkjeland i aksjon på lørdagens 1500 meter, som starter klokka 17.20.

Litt over to timer senere, klokka 19.45, løper Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås 5000 meter for menn.