Overgangene som er store nok til å gjøre Solskjær og Mourinho misunnelige

Én etter én har overgangene rystet fotballverdenen på kvinnesiden de siste ukene.

Kanskje har de også skapt litt sjalusi hos José Mourinho, Pep Guardiola og Ole Gunnar Solskjær på herresiden.

I en periode hvor Mourinho sliter med å få tak i en reservespiss for Tottenhams herrelag, har kvinnelaget hentet Alex Morgan, en av verdens mest ikoniske spisser.

Mens Solskjær drømmer om lynvingen Jadon Sancho, har Manchester Uniteds kvinner sikret seg den profilerte høyrekanten Tobin Heath.

Og mens Guardiola må vente på Lionel Messi, har Manchester City slått kloa i Lucy Bronze, som ble kåret til årets spiller i Europa i fjor.

Over natta har England blitt hjemmet til de største navnene på kvinnesiden.

Men hvorfor har alle disse stjernene dratt dit nå?

Langt bak stormaktene

Det er tross alt ikke engelske Women’s Super League (WSL) som er den tradisjonelle storligaen. USA har lenge vært landet med de beste spillerne – og det beste landslaget.

De har vunnet fire av åtte VM, pluss fire av seks OL.

Og de beste spillerne har stort sett holdt seg i USA.

Selv ikke i Europa har England dominert. Det beste laget her er franske Lyon, med Ada Hegerberg i spissen, som har vunnet mesterligaen fem år på rad.

En annen europeisk stormakt er tyske Wolfsburg, som har nådd finalen i turneringen fem ganger på åtte år.

Hva med de engelske lagene? Ingen av dem har nådd finalen siden Arsenal vant i 2007.

Og likevel vil alle stjernene nå spille i England.

Noen vil hevde at utviklingen var i gang allerede før sommeren. I november i fjor hentet Chelsea den australske superstjernen Sam Kerr, som er tidenes toppscorer i toppseriene i USA og Australia.

Da koronaviruset førte til kanselleringen av WSL i mai, fryktet noen at de økonomiske konsekvensene ville ødelegge fremgangen på kvinnesiden.

I stedet har WSL bare blitt sterkere. Morgan og Heath er to kupp. Videre har Manchester City sikret seg midtbanespillerne Sam Mewis og Rose Lavelle, mens United har signert spissen Christen Press. Alle fem var på USA-laget som vant VM i fjor.

DRIBLEFANT: Amerikanske Tobin Heath blir sett på som en av de beste teknikerne i verden. Foto: Douglas P. DeFelice / AFP

Dette er åpenbart dårlige nyheter for amerikanske National Women’s Soccer League (NWSL). I Europa har både Lyon og Wolfsburg gått på lignende smeller.

Wolfsburg har mistet sin danske storscorer Pernille Harder, som har gått til Chelsea for 300 000 pund (ca. 3,5 millioner kroner), tidenes høyeste overgangssum for en spiller på kvinnesiden.

Lyon har måttet si adjø til innflytelsesrike høyreback Lucy Bronze, pluss venstrebacken Alex Greenwood. Begge har gått til City.

I 2019 kåret avisen The Guardian de 100 beste kvinnelige spillerne i verden. Blant de åtte øverste på listen spiller nå fem i WSL: Kerr, Bronze, Lavelle, Harder og den nederlandske målmaskinen Vivianne Miedema.

Et av de tre unntakene er Hegerberg, som garantert er på ønskelisten til flere av storklubbene i England.

– Sinnssykt kult

Dermed bør det være et tidsspørsmål før de engelske lagene markerer seg i mesterligaen. Den norske landslagsspilleren Guro Reiten, som spiller for Chelsea, har merket at nivået har steget.

– Det er sinnssykt kult å være en del av. Jeg vil påstå at den beste serien for øyeblikket er den engelske, med så mange profiler som kommer inn, sier hun til NRK.

Hun får støtte fra Alex Scott, en tidligere landslagsspiller for England som nå er TV-ekspert for BBC.

– Vi kan med hånden på hjertet si at vi har den beste ligaen i verden. Alle de beste spillerne har lyst til å være her, har Scott sagt.

Men så er spørsmålet: Hvorfor har de det?

KLAR FOR MANCHESTER CITY: Lucy Bronze vant mesterligaen med Lyon. Nå reiser hun hjem til England. Denne sesongen spiller hun for Manchester City. Foto: Clive Brunskill / Reuters

Et av motivene kan være av det kortvarige slaget. Både Morgan, Heath, Lavelle og Press har skrevet kontrakter kun for denne sesongen.

NWSL har kuttet ned på antallet kamper på grunn av pandemien. Det gir dårligere forhold for de amerikanske spillerne til å finne formen før OL i Tokyo neste sommer.

Dermed er det bedre å spille en sesong i WSL, som er i gang med sesongen.

Tiden vil vise om de vil vende hjemover etter OL.

Kommet for å bli

Uansett forklarer pandemien kun noen av overgangene. De fleste er permanente avtaler for spillere som er kommet til WSL for å bli.

En av faktorene kan være prestisjen til lagene. Det ligger noe ekstra i å spille for globale gigantklubber som Manchester United og Chelsea.

Real Madrid merket dette da de startet opp sitt kvinnelag i fjor. Selv om laget var nytt og ikke spesielt bra, klarte de å trekke til seg toppspillere som Kosovare Asllani, Aurélie Kaci og Babett Peter.

Det samme gjelder Juventus, som ble etablert i 2017 og har vunnet toppserien tre år på rad.

SERIEMESTER: Juventus er nå også det beste kvinnelige laget i Italia. Foto: Marco Bertorello / AFP

Derfor er det ikke rart at de beste lagene i England er de samme som dominerer på herresiden. De fire øverste lagene i WSL før den ble kansellert i sommer, var Chelsea, City, Arsenal og United.

Disse klubbene har i tillegg en såpass robust økonomi at de kan støtte kvinnelaget. Overgangen for Harder utgjorde en ukelønn for en stjerne på herresiden.

Samtidig betyr ikke dette at alle klubbene faktisk støtter kvinnelaget like mye som de burde. WSL kan ikke overleve om den ikke klarer å stå på egne ben.

Heldigvis har den fått evnen til å gjøre nettopp det.

Store inntekter

Grunnlaget er fortsatt sponsoravtalen WSL tegnet i fjor med banken Barclays, som er verdt 10 millioner pund (ca. 115 millioner kroner) over tre år.

Nylig fikk også FA-cupen en treårig sponsoravtale med forsikringsselskapet Vitality.

Guro Reiten tok den engelske ligaen med storm forrige sesong. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Premier League har allerede gitt 11 millioner kroner for å hjelpe med oppstarten av WSL.

I tillegg har WSL solgt TV-rettighetene til mediepartnere som dekker Mexico, Sentral-Amerika, Skandinavia, USA, Italia, Tyskland og Canada.

Alle disse trekkene gir klubbene mer penger til å kjøpe samt lønne de beste spillerne.

Slikt forbedrer både organiseringen og profesjonaliteten rundt spillerne.

– Ja, jeg merker jo det. Penger er liksom ikke et problem lenger, føler jeg. Ting er lagt til rette og det eneste man trenger å fokusere på, er å være best mulig ute på banen, sier Reiten.

Maren Mjelde, Norges landslagskaptein og spydspiss på Chelsea, er først og fremst glad for utviklingen, men ser også at den kan ha en bakdel.

– Jeg håper at flere av de andre klubbene ønsker å satse mer også, ellers blir det kanskje et litt for stort sprik mellom de beste og de svakere. Derfor er kanskje FA sin rolle viktig, å spytte inn mer penger til de litt svakere klubbene, sier hun.

På herresiden har store sponsoravtaler og TV-inntekter gjort Premier League til den rikeste og mest populære ligaen i verden.

Det samme er i ferd med å skje med WSL.