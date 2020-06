Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Manchester United har virkelig funnet formen etter koronapausen. Prestasjonen borte mot Brighton var et nytt bevis på det. Første omgang var kanskje det beste Solskjærs mannskap har levert på bortebane denne sesongen.

Mål av Mason Greenwood og to scoringer av Bruno Fernandes førte til en ny storseier. Det fører Solskjærs menn opp i ryggen på Chelsea og Leicester i kampen om en plass i neste års mesterliga.

Portugisiske Fernandes har vært en åpenbaring med seks mål og fire målgivende siden overgangen fra Sporting i vinter. Ingen i Premier League har flere målinvolveringer over den perioden.

– Jeg tror jeg har hatt så stor innflytelse fordi vi er gode som lag. Det er lett for meg når man spiller med så gode spiller. Det er enkelt å spille med så gode lagkamerater, sier Bruno Fernandes til TV2 etter kampen.

Portugiserens ankomst har vært med og hjulpet Solskjærs mannskap til femten kamper uten tap, med elleve seire. Det er den lengste rekken uten tap siden nordmannen fikk jobben i desember 2018.

– Om vi kjemper som i dag og de siste kampen, med den intensiteten kan vi absolutt fortsette å vinne alt. Laget fortjener en plass i mesterligaen slik vi spiller nå. Vi er 13 kamper uten tap og vi må fortsette slik, fortsetter Fernandes.

Solskjær har tydelig funnet en formel som fungerer. Samme elleve menn som startet i den overbevisende 3-0-seieren over Sheffield United sist, fikk igjen sjansen.

Det var Greenwood som sendte gjestene i ledelsen etter femten minutter med en flott soloprestasjon. Engelskmannen dro seg løs, tok en dobbel overstegsfinte og plasserte ballen ved nærmeste stolpe.

18-årige Mason Greenwood leverte både mål og målgivende mot Brighton. Foto: Mike Hewitt / AP

18-åringen har fått sitt virkelige gjennombrudd denne sesongen og står med 13 mål i alle turneringer.

For Manchester United har Bruno Fernandes inntog og Paul Pogbas tilbakekomst i startelleveren gjort underverker. Laget er totalforandret i møte med etablerte forsvar. De to playmakerne på midtbanen har virkelig funnet tonen. Pogba foret Manchester United-fansens nye portugisiske favoritt da ledelsen ble doblet.

Solskjær kunne glise da han tok av sin tomålsscorer etter en drøy time. Foto: ALASTAIR GRANT

Brighton måtte flytte fram laget etter pause og det straffet seg umiddelbart. De rødkledde brukte under fem minutter på å straffe hjemmelaget etter en suveren kontring. Nemanja Matic slo en nydelig langpasning og de to målscorerne gjorde resten. Greenwood fant Fernandes på bakerste stolpe som dunket ballen i mål på helvolley.

Med seieren i boks byttet Solskjær ut Fernandes og Pogba. Det slapp Brighton mer inn i oppgjøret. David de Gea måtte i aksjon for å forhindre baklengs ved et par anledninger. Alt i alt var dette likevel nok et steg framover for Solskjærs United.