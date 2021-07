Over dobling av smittetallene i Tokyo på få dager – ber folk holde seg hjemme

Tokyo er inne i sin fjerde unntakstilstand som følge av koronapandemien. En unntakstilstand som skal vare til etter at OL er over.

Likevel fortsetter smitten å stige i den japanske hovedstaden.

Onsdag ble det for første gang registrert over 3000 koronasmittede i Tokyo. Det skaper bekymring hos japanske myndigheter.

Det er niende dag på rad at Tokyo har over 1000 nye koronasmittede per døgn. Denne uken har tallene steget ekstra mye:

Mandag: 1429 nye smittetilfeller.

Tirsdag: 2848 nye smittetilfeller.

Onsdag: 3177 nye smittetilfeller.

Det er over en dobling av tallene i løpet av tre dager.

Inne i OL-bobla har man så langt greid å unngå noen større smitteutbrudd. Men OL-arrangørene rapporterte likevel onsdag om 16 nye smittetilfeller (ingen utøvere).

Guvernør i Tokyo, Yuriko Koike. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

– Følg OL hjemme

Tokyo-guvernør Yuriko Koike oppfordrer nå yngre mennesker om å vaksinere seg. Rundt 25 prosent av den japanske befolkningen er fullvaksinert, men flesteparten av disse er eldre mennesker.

Statsminister Yoshihide Suga har også bedt befolkningen om å holde seg hjemme.

– Vi anmoder alle innbyggere om å holde seg hjemme og unngå all unødvendig reising. Vi ber også om at alle følger OL i sine egne hjem, oppfordrer statsministeren, som sliter med oppslutningen blant folk flest for tiden.

Spørsmålet om OL har nemlig splittet befolkningen.

En meningsmåling foretatt 10 dager før OL begynte, viste at kun 22 prosent mente at lekene burde gå som planlagt.

Folk er lei av koronatiltakene og mange skjønner heller ikke hvorfor man arrangerer et OL når befolkningen bes om å holde seg hjemme, skriver Japan Times.

Folkehelseforsker Haruka Sakamoto ved universitetet i Tokyo uttalte før OL at planene om å arrangere OL kunne svekke oppslutningen om smitteverntiltak.

– Det er lett å se for seg at flere og flere vil tenke «hvis de kan arrangere OL, er det greit for oss å reise», sier han.

Les også: Frykter smittetopp i Tokyo under sommer-OL

OL-motstanden har vært stor og det har vært demonstrasjoner mot lekene. Foto: Eugene Hoshiko / AP

– Smitterisikoen høyeste noensinne

Japans finansminister Yasutoshi Nishimura har også gitt uttrykk for at det fortsatt ventes stigende smittetall de kommende dagene. Uttalelsen ble gitt før den siste økningen var kjent.

– Risikoen for smitte er den høyeste noensinne, sier Koji Wada, som er professor ved Tokyos internasjonale universitet for helse og velferd.

Han er også rådgiver for den japanske regjeringen i covid-19-spørsmål.

– Det påvirker til og med ordinær medisinsk behandling ... det er en alvorlig situasjon, kommenterer han, ifølge Japan Times.

Kan bli kritisk situasjon

Smittetallene i den japanske hovedstaden er kanskje ikke så høye om man tar i betraktning at Tokyo er en by med rundt 14 millioner mennesker (38 millioner om man tar med hele byområdet rundt).

Taxisjåfør Anri Suetsugu fra Tokyo.

Myndighetenes store frykt er imidlertid at smitten skal fortsette å øke og at situasjonen da blir kritisk.

«Økningen i nye positive tilfeller har steget kontinuerlig siden juni. Dersom hastigheten på økningen stiger ytterligere, vil vi i løpet av mindre enn to uker møte en kritisk situasjon der antallet smittede langt overgår tallene fra den tredje bølgen», advarer de lokale myndighetene i Tokyo på sin nettside.

Taxisjåfør Anri Suetsugu fra Tokyo var ti år da Tokyo sist var arrangør for sommerlekene i 1964. 67-åringen ser store kontraster mellom årets arrangement og de første lekene i hovedstaden.

– Det er en mørk skygge over dette OL. Dårlig økonomisk vekst og mye koronasmitte gjør dobbel skade, sier den 67 år gamle taxisjåføren til NTB.

Ifølge Reuters vil guvernører fra tre prefekturer i nærheten av Tokyo be regjeringen om å erklære unntakstilstand også der. Det kan skje allerede torsdag.