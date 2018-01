Oustorp om Mørk-saken: – Vi må drive voksenopplæring

– Det sier noe om at dette er et arbeid vi burde sette inn mot dem som er voksne. Vi må jobbe med holdningene til de voksne i samfunnet. Dette er et voksende problem, og de voksne bruker telefonen enda mer enn de yngre, sier Oustorp.

Til daglig er han leder ved forebyggende avdeling ved Drammen politistasjon. Samtidig er han assistenttrener i Larvik, og neste sesong blir han hovedtrener der.

Les også: Nora Mørk hevder bilder er spredt til herrelandslaget

Oustorp forteller at de ofte driver forebyggende arbeid mot ungdom på skoler, men at denne saken viser at vi er nødt til å gjøre det samme med voksne.

– Vi er nødt til å drive voksenopplæring, slår han fast.

– Kunne stoppet og sagt det ikke er greit

Han reagerer på at det er kollegene som har sviktet Mørk.

– Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. Du stoler jo på de du har rundt deg, og det miljøet du er en del av. Jeg kan forstå henne. Hun er et offer, og en veldig offentlig person. Å ikke få støtte da, eller bli misbrukt av de rundt, det skjønner jeg er veldig sårende.

REAGERER: Geir Oustorp mener noen i landslagsgarderoben kunne stoppet det som skjedde. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Oustorp har mye erfaring fra håndballgarderober, med 91 kamper for landslaget. Han tror ikke at såkalt «garderobekultur» i idretten er noe verre enn samfunnet ellers, men reagerer likevel på at ingen stoppet det.

– Vi må være mer bevisste. I en garderobe er det helt sikker mange som kunne stoppet opp og sagt at det her ikke er greit. Den snokekulturen vi har i dag er tydeligvis ikke noe bedre i idrettsmiljøet enn i resten av samfunnet.

Viktig for ofre

I arbeidet som leder for forebyggende avdeling møter Oustorp ofte personer som har opplevd at private bilder har blitt spredt.

– De har det personlig veldig fælt. Det er ting som har vært fortrolig med en du har stolt 100 prosent på. Når sånne ting blir misbruk eller delt blant venner og kjente, så går jo selvfølgelig dette på selvtilliten og hvem du er.

Han tror det at Mørk nå står frem er viktig for dem.

– Jeg tror det betyr veldig mye. Det er veldig mange store mørketall i den type saker. Det at Nora Mørk tar et ansikt for et voksende problem, det synes vi er veldig bra.

Han understreker at det er ulovlig å spre bilder uten samtykke.

– Det er straffbart å dele bilder som du ikke har samtykket til. Hvis du har mottatt et bilde og deler det uten samtykket til den som er avbildet, så er det straffbart.