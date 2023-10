For etter 19 minutter tok det fullstendig av på Diego Armando Maradona stadion. Napolis hjemmebane er oppkalt etter en av tidenes beste driblefanter, men det var lite finesse over Leo Skiri Østigårds scoring.

Nordmannen steg målrettet til værs, med imponerende spenst. Høyt oppe i lufta, langt over hjelpeløse Real Madrid-forsvarere, nikket han Napoli kontant i ledelsen.

Situasjonen oppsto etter en hjørnespark som stopperkollega Natan stanget i tverrliggeren. Østigård luktet returen og knuste Dani Carvajal i lufta.

Han feiret med å løpe over reklameskiltene og feiret ellevilt med egne supportere mens han banket seg selv på brystet.

– Det er artig å score, nå har jeg gjort det i to kamper på rad. Det er bra, men jeg er ikke fornøyd med at vi tapte kampen. Det er trist, sier Østigård i et intervju vist på TV 2.

Han var selvkritisk til Napolis forsvarsspill på Real Madrids to første scoringer.

– Jeg er ikke fornøyd med null poeng. Vi burde vært smartere. Vi ga bort to enkle mål i første omgang. Det er ikke godt nok, oppsummerer midtstopperen.

Bellingham-show

Napolis glede ble imidlertid kortvarig. For i de neste minuttene viste Real Madrid sin klasse.

Først rotet hjemmelaget det godt til på egen hånd. En pasning ikke langt fra egen 16-meter gikk rett til Jude Bellingham (20) som serverte Vinicius jr. Brasilianeren var aldri i tvil og plasserte ballen sikkert i hjørnet.

Syv minutter senere var det Bellingham selv som inntok hovedrollen. Engelskmannen driblet av flere Napoli-spillere før Østigård sto igjen som siste hinder. Den norske landslagsstopperen ble rundtlurt av supertalentet som avsluttet soloraidet med en velplassert skudd.

SUPERTALENT: Jude Bellingham er i fyr og flamme. Foto: AFP

Bellingham står nå med åtte mål og tre assist på ni kamper siden overgangen til hovedstadsklubben i sommer.

– Det begynner å bli latterlig, skriver tidligere toppspiller Gary Lineker om landsmannen på sosiale medier.

– Wow, skriver tidligere Liverpool-spiller, nå fotballekspert, Jamie Carragher om 20-åringen.

Avgjorde med suser

Pausepraten må ha gitt nytt giv for hjemmelagets spillere, for de hadde langt ifra gitt opp. De lyseblå brukte stjernespiss Victor Osimhen mer aktivt som kom til farlige situasjoner.

Åtte minutter etter pause skaffet nigerianeren straffe da innlegget hans gikk via Nachos fot og opp i hånden. Etter en VAR-konsultasjon pekte dommeren på straffemerket, hvor Pirot Zielinski var iskald.

Napoli hadde flere sjanser til å avgjøre til seier, men de tre poengene blir med spanjolene hjem til Madrid. For på tampen av kampen banket Federico Valverde til. Skuddet gikk via en forsvarsspiller, var innom keeper Alex Merets hånd, i tverrliggeren, tilbake i Merets rygg og i mål.

STRAFFESCORING: Piotr Zielinski. Foto: AFP

Seks nordmenn i aksjon

Østigård-scoringen er godt nytt for Ståle Solbakken før den kommende landslagssamlingen. Men midtstopperen er ikke den eneste som samlet selvtillit i Mesterligaen tirsdag kveld.

Birger Meling fikk testet seg mot Leroy Sané og Bayern München, og holdt lenge nullen mot de tyske mesterene. For det var faktisk FC København som tok ledelsen etter 55 minutter.

Scoringer fra Jamal Musiala (20) og Mathys Tel (18) snudde imidlertid kampen til seier for Bayern. Mohamed Elyounoussi, som ikke er i Norges tropp, spilte også kampen.

Ørjan Håskjold Nyland har fått tilliten mellom stengene for Sevilla de fire siste kampene. Også i Mesterligaen mot PSV Eindhoven ble den norske landslagskeeperen foretrukket. Nyland holdt nullen i 86 minutter, men måtte gi tapt på et straffespark. Fem minutter på overtid utlignet Jordan Teze til 2-2 for nederlenderne.

FØRSTEKEEPER: Ørjan Håskjold Nyland. Foto: AP

Fredrik Aursnes og Benfica fikk det tøft mot Inter. Midtbanespilleren spilte hele kampen da portugiserene tapte 1-0 i Italia. Det ble heller ikke en stor kveld for Martin Ødegaard.

Arsenal tok ledelsen tidlig mot Lens ved Gabriel Jesus etter 13 minutter. Bukayo Saka som hadde servert brasilianeren måtte ut med en skade før pause, og her startet Arsenals problemer.

For med scoringer fra Adrien Thomasson og Wesley Said snudde franskmennene kampen til seier.