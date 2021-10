Østigård på benken i Stoke-seier

Leo Østigård så sitt Stoke vinne 1-0 over West Bromwich fra benken. Nordmannen har spilt åtte kamper for Stoke i ligaen så langt denne sesongen, men fikk ingen innhopp i fredagens oppgjør. Nick Powell scoret vinnermålet for Stoke etter 79 minutter.