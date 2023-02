Østigård på benken da Napoli hevnet cuptapet

Kansas City Chiefs vant Super Bowl

Patrick Mahomes ga Kansas City Chiefs valuta for gigantkontrakten han signerte i 2020 da han førte laget til 38-35 over Philadelphia Eagles i Superbowl.

Det gjorde han i en forrykende quarterbackduell med Jalen Hurts, men det var et trepoengspark åtte sekunder før slutt som avgjorde, skriver NTB.

27-årige Mahomes har tatt Chiefs minst til semifinale i alle fem sesonger han har vært førstevalg, og i sin tredje finale ordnet han tittel nummer to. Han ser ut til å være verd de 503 millioner dollar (over fem milliarder kroner) Chiefs betaler ham i tiårskontrakten.

Slik så det ikke ut før pause. Da satt han for det meste og så på mens Eagles hadde ballen og Jalen Hurts viste hvorfor mange mener at han og ikke Mahomes burde vært kåret til sesongens mest verdifulle spiller (MVP).

Chiefs-forsvaret scoret like mange poeng som angrepet i første halvdel, og ved pause sto det 24-14 til Eagles, men etterpå tok også Mahomes fyr.

Tross en ny smell i sin vonde ankel førte han laget til tre nye touchdown og ledelse. Hurts svarte med en pasning på 45 yards til DeVonta Smith og løp deretter inn sitt tredje touchdown for kvelden og deretter to ekstrapoeng som gjorde at det sto 35-35.

Med tydelige smerter i ankelen førte Mahomes laget sitt til enda et poenggivende angrep mens laget brukte opp resten av tiden på klokka før Harrison Butker sparket vinnerpoengene.

Super Bowl er det årlige siste sluttspillet i National Football League for å avgjøre ligamesteren.