Østigård og Napoli hodestups ut av cupen

Chelsea til semifinale etter straffesparkkonkurranse

Både Chelsea og Fulham tok seg videre til semifinale i ligacupen i England etter straffesparkkonkurranser tirsdag kveld.



Chelsea lå lenge under hjemme mot Newcastle, men en scoring av Mudryk rett før slutt, sikret straffer for London-klubben.



Fulham slo ut Everton, også det etter straffesparkkonkurranse. De to lagene er sammen med Middlesbrough klare for semifinale. Det siste laget avgjøres onsdag, når Liverpool møter West Ham.