Poengdeling for U19

De norske U19-guttene spilte 0-0 i den andre gruppespillskampen mot Tsjekkia. Norge var klart best og hadde to stolpetreff. Dermed står Gunnar Halles menn med to poeng, og krever sannsynligvis hjelp av andre eller å slå Frankrike i neste kamp for å avansere.