Østigård frustrert etter annullering: – Ødeleggende for følelsene

Ny seier for Zuccarellos Wild

Mats Zuccarellos Minnesota Wild slo Montreal Canadiens 4-1 på hjemmebane tirsdag.

Etter en målløs åpningsperiode våknet Zuccarellos lagkamerater til liv i andre periode. Et knapt minutt etter at lagene var ute på isen igjen, satte Mason Shaw 1-0. Et par minutter senere fulgte Kirill Kaprizov opp med 2-0, og samme mann scoret 3-0 knappe 15 minutter ut i perioden.

Canadiens' Nick Suzuki reduserte til 3-1 13 og et halvt minutt ut i tredje periode, men det ble kun et trøstemål. Like før det var spilt 17 minutter av perioden gjorde Wilds Matt Boldy 4–1.

35 år gamle Zuccarello noterte seg kun for ett skudd på mål i sine drøye 21 minutter på isen. Neste kamp for Wild er mot Seattle Kraken torsdag. (NTB)