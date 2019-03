Østerriksk syklist innrømmer dopingplanlegging – ber om unnskyldning

Det er i et intervju med den østerrikske avisen Krone at den 28 år gamle syklisten forteller at han har erkjent overfor østerriksk politi at han planla å bruke bloddoping.

Preidler forteller i intervjuet om hvordan han besøkte en dopinglege og tappet blod, men sier at han aldri kom tilbake og faktisk dopet seg.

– Men bare tanken og hensikten er allerede en forbrytelse, sier Preidler.

Preidler beskriver de siste dagene etter at fem langrennsløpere ble pågrepet før 15-kilometeren under VM i Seefeld som et mareritt.

– Jeg har ikke sovet og spist. Jeg vet ikke om jeg ville blitt dømt. Jeg vet ikke hvordan dopinglegen har kryptert alt, men jeg kunne ikke leve med denne hemmeligheten lenger, sier han.

– Det er den absolutt største feilen jeg har gjort i mitt liv. Jeg må be om unnskyldning til alle som nå føler seg lurt, sier syklisten fra Graz.

Han bedyrer at han ikke kjenner til idrettsutøvere som har dopet seg.

Østerriksk mester

Preidler, som for tiden sykler for det franske WorldTour-laget Groupama-FDJ, er en dreven temposyklist.

Han er tre ganger østerriksk mester på tempo, senest i 2018, og ble nummer 16 på tempoen under OL i Rio de Janeiro i 2016.