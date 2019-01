I dei første kilometerane av fellesstarten gjekk tetgruppa samla, men etter kvart rykte Østberg frå og viste musklar mot dei russiske konkurrentane.

Ho gjekk i mål 10 sekund føre russiske Natalja Neprjajeva. Anastasija Sedova tok tredjeplassen 10, 8 sekund bak den norske jenta.

– Først av alt var rennet i dag veldig viktig. Eg venta på at dei russiske jentene skulle angripe. Og dei siste kilometerane klarte eg å ta nokon sekund. Så eg er glad for at eg vant i dag, seier Gjøvik-jenta i målområdet.

Ikkje min favoritt

Ho legg ikkje skjul på at ho hadde grua seg før den viktige fellesstarten i dag.

– Det var godt å bli ferdig. Eg hadde lyst å gå bra i dag og det var fantastisk gøy å vinne i dag, seier ho smilande til NRK etter målgang.

Dermed sikra ho seg over 53 sekund forsprang føre monsterpakken i morgon på russiske Neprjajeva.

– Viktig før i morgon, for den bakken er ikkje min favoritt, så eg trenger all dei sekunda eg kunne få, seier Østberg.

Gode ski

Ho rosar smørjarane og legg ein del av æra til gutane i bua for at det vart siger i dag.

– I dag hadde eg fantastiske ski. Herleg å kjenne at det sklir slik det skal på skia i dag.

NRK sin kommentatorar er ikkje i tvil om at dette skal halde til samanlagtsiger for Ingvild Flugstad Østberg.

Heidi Weng kom i mål til ein sjetteplass 1.10 bak lagvenninna og fekk det tøft med å henge på Østberg.

– Eg følte meg skikkeleg bra dei første fem kilometerane, men når Østberg fekk nokon sekund, så kjent eg berre at eg var veldig tørst. Så eg var redd eg ikkje skulle komme i mål om eg ikkje hadde fått meg noko å drikke, seier Weng.