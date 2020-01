Det var duellen mellom Østberg og Johaug som var det store klimakset i dagens jakstart. Østberg snek seg til slutt foran i spurten.

Men kampen om tredjeplassen var ikke mindre dramatisk. Ei gruppe bestående av svenske Ebba Andersson, russiske Natalja Neprjajeva, Astrid Uhreholdt Jacobsen og Heidi Weng var duellantene.

På den siste runden så Weng til å være hektet av, men hun klarte å skjerpe seg – og fikk slengt tåa først over målstreken.

Etter å ha sikret norsk trippel, ble Weng liggende utslått i snøen.

– Jeg var helt ferdig. Helt tom. Mistet pusten. Jeg var så sliten, jeg trodde jeg skulle spy, erkjenner Weng.

Østbergs tanke: «Er du med oss?»

Etter hvert fikk hun hjelp av Østberg og Johaug.

– I de første minuttene var jeg sikkert altfor selvsentrert på at jeg hadde gått et bra renn sjøl, og så oppdaget jeg at hun ikke fikk puste. Det er fælt, jeg har vært i en sånn situasjon selv også. Du blir stresset av det, sier Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

– Var du bekymret for henne?

– Ja, med en gang var det «er du med oss», liksom. Men hun kom seg fort og svarte med en gang. Så kom legen til, og han har vel mer kunnskap om hva man skal gjøre enn jeg har.

– Jeg tror hun hadde problemer med å puste, stakkar, så vi prøvde å få henne til å få igjen pusten. Når man blir oppkavet, glemmer man at man skal puste ned i buken, sier Therese Johaug.

UTSLÅTT: Heidi Weng tok seg helt ut på onsdagens jaktstart. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

– Bare negative tanker

Om Weng var sliten, så var hun også glad etter pallplassen. For underveis i løpet så det ikke særlig lovende ut.

– På sisterunden var det bare negative tanker. Men så tror jeg de foran ble litt slitne også, så da klarte jeg å ta dem igjen nedover. Jeg var sikker på at jeg skulle bli nummer fire i gruppa. Men man må aldri gi opp, og det er ikke hver dag jeg slår Neprjajeva i en spurt, sier Weng.

– Jeg måtte kjempe og gå meg skikkelig ned i kjelleren, så jeg er kjempefornøyd med dagen, utdyper hun.

Trenger hvile

Prestasjonene var nok en bekreftelse på at 28-åringen, som har vunnet Tour de Ski to ganger, er tilbake i verdenstoppen etter den svake fjorårsvinteren. Weng er nå nummer to i verdenscupen sammenlagt.

I Tour de Ski-sammendraget er hun nummer fire, 38 sekunder bak ledende Johaug – men ikke mer enn 16 sekunder bak Østberg og Neprjajeva, som deler andreplassen.

Fredag fortsetter touren med 10 km klassisk fellesstart i Val di Fiemme.

– Nå blir det godt med en hviledag, konstaterer Heidi Weng.