– Det husker jeg veldig, veldig, veldig godt, sier Østberg om det som skjedde i Val Müstair første nyttårsdag i 2013.

Hun tok sin første pallplassering i verdenscupen, men det er ikke det hun husker best fra sprinten.

I semifinalen var nemlig Østberg på vei mot andreplass og sikkert avansement. Men rett før målstreken bremset hun opp og slapp forbi seg Kristin Størmer Steira, som i motsetning til Østberg var en kandidat til å vinne Tour de Ski sammenlagt.

– Det er ikke ofte man kommer i situasjon der man har mulighet til å hjelpe en annen på den måten. Og det så overhodet ikke bra ut, men jeg gjorde som jeg ble fortalt, og jeg ville jo hjelpe Kristin også, sier Østberg, som måtte tåle kritikk for usportslig oppførsel.

– Jeg husker jeg ble veldig lei meg fordi det ble påpekt som usportslig, for jeg hadde gjort det i aller, aller beste mening og ville bare hjelpe.

OFRET SEG: Her bremser Ingvild Flugstad Østberg opp og gir Kristin Størmer Steira finaleplassen i sprinten i Val Müstair i 2013. Du trenger javascript for å se video. OFRET SEG: Her bremser Ingvild Flugstad Østberg opp og gir Kristin Størmer Steira finaleplassen i sprinten i Val Müstair i 2013.

– Kommer aldri til å skje igjen

Nå er det Østberg selv som trenger hjelp av lagvenninnene i kampen for å vinne verdenscupen. Hun leder med 97 poeng før verdenscupfinalen i Quebec, som innledes med sprint fredag.

Østberg vil imidlertid ikke høre snakk om at noen skal gjøre for henne det hun selv gjorde for Steira.

– Det som skjedde der, kommer aldri til å skje igjen. Det var veldig spesielt, sier hun til NRK.

Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter at ingen denne gangen får stallordre om å slippe forbi seg Østberg. Men han vil ikke nekte noen å gjøre det, og har ingen prinsipielle betenkeligheter.

– Når vi skal vinne verdenscupen, gjør vi det som ett lag for én utøver, og da gjør vi det beste ut av det, fastslår han.

GULT ER KULT: Ingvild Flugstad Østberg er klar for å tyne de siste kreftene ut av kroppen i kampen om den gule verdenscuptrøya. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ønsker ikke at noen skal ødelegge

Og selv om Østberg ikke aksepterer at noen ofrer sin egen finaleplass for hennes del, tar hun gjerne imot litt hjelp. Om noen ofrer en femteplass i et heat for at hun skal få noen ekstra poeng, aksepterer hun det.

Østberg forventer dessuten at lagvenninnene ikke går i nærkamp med henne.

– Jeg ønsker ikke at noen skal ødelegge for meg, men det vil jo ikke disse jentene heller, håper jeg. Det er jo til det beste for alle at jeg får med meg så mange poeng som mulig, påpeker hun

I Val Müstair i 2013 ble enden god. Østberg gikk videre som «lucky loser» og tok sin første pallplass.

Nå er det hennes første sammenlagtseier i verdenscupen som er i potten.