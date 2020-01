– Det er nesten ubeskrivelig. Jeg vet hvor sterk Therese er. At jeg skulle gå så bra, hadde jeg ikke turt å håpe på, sier Ingvild Flugstad Østberg etter å ha tatt sin første seier for året.

ØVERST: Ingvild Flugstad Østberg startet det nye året på best mulig vis, øverst på pallen. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

Therese Johaug har nesten ikke blitt slått på distanse siden hun kom tilbake fra utestengelsen. Tirsdag var Østberg nære på, men syv tideler skilte i Johaugs favør.

Onsdag, på 2020s første dag, måtte Johaug se seg slått av lagvenninnen med fire tideler, etter et durabelig spurtoppgjør.

– Det betyr ganske mye, selv om langrenn er lek og gøy, så blir det litt alvor i det. Det betyr mye når vi legger inn så mye tid i det, sier Østberg etter den fjerde etappen av Tour de Ski.

Hun sier hun hadde lave forventninger til seg selv før touren. Østberg har som kjent ikke gått renn før i sesongen.

– Målet med touren var å få til noen gode enkeltløp. Så det her er mye over forventningene. Det blir en blanding mellom sjokk og glede. Man begynner å tvile på seg selv i noen stunder, men jeg vet jo at jeg har gjort en bra jobb, konkluderte Østberg.

– Det er klart hun misliker det

Etter ti kilometer klassisk i italienske Toblach, hvor Johaug og Østberg gikk ut sammen og holdt følge hele veien, stakk sistnevnte av med seieren på oppløpet.

Det er sjelden kost, og selv landslagstreneren er klar på at det er bra for sporten at flere melder seg på i kampen om seierne på distanserenn.

– Det er bra at hun blir presset og til og med kan bli slått, og at hun blir det når hun er i god form og blir slått, sa kvinnenes landslagstrener, Geir Endre Rogn, om Johaugs spurttap.

Han fikk også spørsmål om hvordan han tror Johaug tar det å bli slått.

– Det er klart hun misliker det. Hun føler seg sterkest, og har vist gjennom høsten at hun er det.

TRENER: Geir Endre Rogn synes det er positivt at Johaug blir presset og slått, på distanse. Foto: Terje Pedersen

For utenom tapet for Stina Nilsson i Canada forrige sesong, har Johaug stått øverst på pallen i alle distanserenn, men ikke det første i 2020.

Østberg har bare slått Johaug én gang før, og det var i 2016.

– Det blir snakket mye om det der (at det er bra for sporten at flere vinner, red. anm). Jeg skjønner at for de som er hjemme, så er det bra at det byttes på og at det er litt spenning. Men det er ikke en sånn oss mot Therese-greie. Jeg synes det er morsomt når hun vinner, og vet hvor sterk hun er, sier Østberg.

– Unner Ingvild denne seieren

Selv om treneren er klar på Johaug ikke liker å bli slått, var det en blid distansedronning som møtte pressen etter å ha blitt spurtslått.

– Jeg unner virkelig Ingvild denne seieren her, sa Johaug.

LEDER: Til tross for andreplassen på den fjerde etappen, leder Therese Johaug Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

Til tross for at hun ble henvist til andreplassen i dagens renn, leder Johaug touren sammenlagt.

– Jeg følte jeg klarte å gå bra på ski i dag. Løypa er som den er, det er mye stakepartier, det er en fordel å ligge bak. Vi prøvde å gjøre det beste ut av etappen, fortsatte Johaug.

Men med 22 sekunder ned til Østberg på andreplass, er Johaug langt fra sikker på sammenlagtseier.

– Ingvild vant Tour de Ski i fjor. Hun er god på sprint, fellesstarter og god i bakken også.

Torsdag er det hviledag og kursen settes for Val di Fiemme og 10 kilometer fellesstart i klassisk stil, den 3. januar.