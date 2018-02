Østberg slått ut i kvartfinalen: – Kowalczyk følger ikke regelboka

Etter bakken ned mot stadion, før innspurten av kvartfinalen i OL-sprinten, kom polske Justyna Kowalczyk på innsiden av Ingvild Flugstad Østberg. Den norske langrennsløperen mistet balansen, og farten.

– Hun blir dyttet, slo kommentator Jann Post fast.

– Litt nærkontakt må vi regne med, sa ekspert Torgeir Bjørn.

IKKE VIDERE: Heller ikke Justyna Kowalczyk kom seg videre fra kvartfinalen på sprinten. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Østberg gikk inn til fjerdeplass og røk ut før semifinalen. I målområdet så hun oppgitt bort på konkurrenten.

– Det er kjedelig. Jeg følte meg så sprek og gikk en veldig bra bakke, som jeg er fornøyd med. Så skulle jeg bare gi alt inn til mål. Jeg føler ikke at det Kowalczyk gjør er helt etter læreboka, eller regelboka. Jeg mister all fart og det blir vanskelig inn mot mål, for jeg skulle fint greit å være med der, sier hun skuffet til NRK.

Vil bli tøffere

– Skulle du vært tøffere selv også?

– Ja, jeg skulle kanskje gjort meg selv større. Kanskje jeg ikke er frekk nok, så kanskje jeg må jobbe litt med det, svarer Østberg.

Kowalczyk vil ikke ta på seg ansvaret.

– Det skjedde en del i svingen, men det var ikke min skyld. Jeg kjørte kanskje så vidt på henne, men så kjørte hun på meg. Vi mistet farten begge to, og de andre kom raskt bak. Hvis jeg var Østberg ville jeg heller sagt at dette bare er normalt på en sprint, sier hun til TV-kanalen TVP.

Til polsk media sier Kowalczyk, som også røk ut av kvartfinalen, at hun heller aldri fikk noen advarsel fra juryen.

Dårlig glid?

Det ble stilt spørsmål om de norske jentene hadde for dårlig glid i nedoverbakkene.

– Jeg var veldig bestemt på at jeg skulle være foran Kowalczyk, men det viste seg jo at det skulle vært motsatt. Jeg hadde ingen veldig bra nedoverkjøring. Om det er skiene eller meg, vet jeg ikke. Festet oppover var jeg i hvert fall fornøyd med, forteller Østberg.

– Jeg følte meg som sagt bra, men det hjelper ikke å føle det, man må vise det. På torsdag skal det gås! legger hun til.

TØFF KAMP: Det ble tøffe tak i sprintfinalene i OL. Ingvild Flugstad Østberg følte det var med på å ødelegge for henne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tårer for Harsem

Heller ikke Katrine Harsem kom seg videre fra kvartfinalen – det som høyst sannsynlig var hennes eneste sjanse i OL. Da kom tårene.

– Det er kjipt, for jeg følte meg 100 ganger bedre i kvartfinalen enn i prologen. Jeg var akkurat ikke bra nok til å henge helt i ryggen til Stina. Jeg synes ikke det svarer så bra nedover heller egentlig, forklarer Harsem.

Heidi Weng havnet sist i sitt semifinaleheat.

– Det var mye tull i kvartfinalen, men der klarte jeg å gå veldig bra. I semifinalen klarte jeg ikke å holde roa. Det var vanskelig å få ordentlig feste, så jeg gikk ikke like bra. Det er litt kjedelig, forteller Weng.