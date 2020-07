Østberg skadet igjen

Ingvild Flugstad Østberg har pådratt seg et brudd i foten. Dermed venter nye uker med rehabilitering, og det vil ta tid før hun er tilbake i normal trening.



Østberg får dermed ikke vært med på rulleskirennet før langrennssesongen.



- Dette er selvfølgelig veldig kjedelig og jeg skal gjøre det jeg kan for å komme meg gjennom dette. Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sier Ingvild Flugstad Østberg i en pressemelding fra Norges Skiforbund.



Det er ikke lenge siden Flugstad Østberg begynte treningen igjen etter at hun pådro seg et tretthetsbrudd i mars.