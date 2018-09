Østberg om Johaug etter Eides dødsfall: - Therese har hatt det veldig tøft

Johaug-manager Jørn Ernst bekrefter overfor NRK at skistjernen ikke kom til å stille på pressetreff i italienske Livigno mandag formiddag. I stedet var Heidi Weng, Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg til stede.

– Helt uvirkelig og ufattelig. Vi tenker mye på familien og samboer, sier Østberg.

- Therese har hatt det veldig tungt

Mandag bekreftet Ida Eides familie at den tidligere langrennsløperen falt om under et mosjonsløp og senere døde på Ullevål sykehus som følge av hjertestans.

Ida Eide er en kjent person i langrennsmiljøet. Eide satset på langrenn som ung og deltok i flere Norgesmesterskap og FIS-renn da hun var aktiv som skiløper. Hun var medlem av Øystre Slidre IL, var søsteren til landslagsløper Mari Eide - og en svært nær venninne av Therese Johaug.

NÆRE VENNINNER: Therese Johaug, i brun frakk i midten, snakker sammen med Ida Eide (høyre), som var på plass under dopinghøringen til skistjernen på Ullevål Stadion vinteren 2017

Manager Ernst sier blant annet at de har hatt mye omgang både på treningsturer og privat.

– Therese har tatt det veldig tungt. Vi har prøvd å være der for henne. Det er tøft, sier Østberg.

Bakgrunn: Nytt dødsfall ruster langrennsmiljøet

Blir igjen på samling

Søster Mari Eide har reist hjem fra samlingen. Therese Johaug kommer ikke til å gjøre det, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK, men hun følte seg ikke klar for noen pressekonferanse i dag.

Therese Johaug, her fra en treningsøkt i Livigno i dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Planen er at hun skal være igjen på samlingen. Det er den siste informasjonen jeg har fått i dag. Jeg har snakket med Ole Morten Iversen (kvinnelandslagstrener) og hun blir der til den er ferdig 5. eller 6. september. Jeg tror også hun synes det er godt å ha sine aller nærmeste i langrennsfamilien på plass i Livigno, sier Løfshus.

Kan bistå med profesjonell hjelp

Landslagssjefen sier nå at Norges Skiforbund kan bistå med profesjonell hjelp gjennom sportspsykologer på Olympiatoppen, dersom utøverne deres ønsker det. For Skiforbundet og deres ansatte handler det nå om å være der for utøverne i hverdagen.

- Det er en vanskelig situasjon for de aller fleste - og spesielt for Mari som søster. Ida har vært en venn for mange i langrennsfamilien og da føles dette nært for flere også.

- Tiden må på en måte lege alle sårene. Vi klarer ikke sette oss inn i situasjonen som Mari er i. Vi må støtte henne best mulig slik at hun klarer seg fremover, sier landslagssjefen.