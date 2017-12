Østberg om det overraskende kvartfinalevalget: – Fikk «blackout»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For da Ingvild Flugstad Østberg skulle velge sitt heat ble det på papiret det desidert tøffeste.

Både Maiken Caspersen Falla og nummer to i prologen, Jessica Diggins, var i heatet Østberg valgte. Som vinner av prologen hadde Østberg fordelen av å velge etter de to.

– Vi lurer litt på hvorfor du valgte heat to?

– Ja, det lurer jeg litt på også egentlig, svarer en lettere forfjamset Østberg til NRK.

Fikk «blackout»

Nå får Gjøvik-jenta en svært tøff vei til finalen, ettersom Falla og Diggins sammen med Østberg selv er de største favorittene til å vinne. Bare to går direkte videre fra kvartfinalen.

– Jeg fikk litt sånn blackout da jeg skulle velge jeg, sier hun.

Ved å velge et av de første heatene får man mest mulig hvile frem mot semifinalene, men på grunn av de vanskelige værforholdene i Sveits ville ikke Østberg velge det første heatet.

– Jeg tenkte jeg ikke skulle velge det første på grunn av litt snø og sånn, men så var plutselig Maiken og nummer to i prologen (Diggins) i det andre heatet. Jeg får bare prøve å få gå fort, sier Østberg.

BLACKOUT: Ingvild Flugstad Østberg sier det svartnet for henne da hun skulle velge heat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kunne vært finalen

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, var meget overrasket over valget til Østberg.

– Det er det vanskeligste heatet å komme videre fra. Enten må hun gå et heat som går fortere enn alle andre, og det vil koste, eller så må hun slå ut en av sine to sterkeste konkurrenter. Dette kunne like gjerne vært en finale, sier han.

– Det er i slike situasjoner det er viktig å ta riktige beslutninger. Det taktiske valget kan koste henne dyrt, mener Aukland.

