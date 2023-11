Påmeldingsfristen til kommende helgs nasjonale langrennsåpning gikk ut søndag.

På deltakerlista mangler fire av løperne på det norske elitelaget for kvinner.

Julie Myhre er ikke klar etter at hun slo skulderen ut av ledd under Toppidrettsveka.

Tiril Udnes Weng sto opprinnelig på påmeldingslista. Hun ble imidlertid strøket mandag, som en følge av at hun nylig fikk påvist koronavirus.

Men ytterligere to løpere mangler på lista: Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm.

Det bekrefter Vigdis Thingelstad, som er ansvarlig for påmeldingene til Beitosprinten, overfor NRK.

UTSATT SESONGSTART: Koronavirus stopper sist vinters verdenscupvinner Tiril Udnes Weng. Foto: Sergei Grits / AP

Har ikke svart

NRK henvendte seg til både Østberg og Fossesholm i 10-tida mandag, og har gjennom dagen også rettet gjentatte henvendelser til landslagstrenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen om årsaken til at to av de største stjernene ikke skal konkurrere i sesongåpninga.

Ingen av dem har foreløpig svart.

Det har derimot landslagets mediekontakt, Gro Eide.

– Jeg har ingen informasjon til deg nå, er alt Eide vil si til NRK.

– Vanskelig å analysere

Fossesholm og Østberg deltok heller ikke på landslagets siste samling før sesongstart, en høydesamling i Lavaze og Livigno.

Da landslaget var samlet på Lillehammer tidlig i oktober, reiste Østberg hjem på morgenen 5. oktober – samme dag som media var invitert.

Fossesholm deltok, men trente alternativt. Hun stilte ikke opp til intervjuer.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn stusser over at det ikke foreligger noen begrunnelse for de manglende påmeldingene.

– Det er vanskelig å analysere konsekvensene når man ikke vet noe om bakgrunnen, sier han.

Ifølge Adresseavisen stiller heller ikke Didrik Tønseth, Håvard Solås Taugbøl og Sjur Røthe til start på Beitostølen, som en konsekvens av koronasmitte.