Østberg nekter å tro hun kan slå Weng: – Det blir en fin opptur for Heidi

Det er bare å børste støvet av regnekunnskapene.

Etter at Heidi Weng så ut til å ha full kontroll på sammenlagtseieren i verdenscupen, kan det bli fintelling for å finne ut om det er hun eller Ingvild Flugstad Østberg som stikker av med gul trøye og stor krystallkule etter sesongens siste renn i Falun.

Lørdag ble Østberg nummer tre på 10 km klassisk fellesstart, mens Weng i skrantende vårform endte helt nede på 22. plass.

Før søndagens 10 km lange jaktstart i fristil har Wengs forsprang dermed krympet 107 poeng. Vinneren av jaktstarten får 200 poeng. I tillegg kan man vinne 50 poeng for beste etappetid.

Østberg går ut som nummer to, 36 sekunder bak Marit Bjørgen. Weng går ut som nummer 21, et minutt og 22 sekunder bak Bjørgen.

ETAPPEN: Slik fordeles poengene for etapperesultatene. Søndag teller etappetidene som resultat på etappen, altså ikke rekkefølgen man kommer i mål på jaktstarten.

SAMMENLAGT: Slik fordeles verdenscuppoengene for sammenlagtseier i minitouren i Falun.

– Det er veldig mye

– Begynner selv du å tro at det er mulig, Ingvild Flugstad Østberg?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Det er litt defensivt å si, men det er fortsatt over hundre poeng. Det er veldig mye. Jeg er først og fremst veldig godt fornøyd med løpet i dag. Jeg var skikkelig godt fornøyd med å bli nummer tre, sier Østberg til NRK.

Det var først på sin ferd gjennom intervjusonen hun begynte å skjønne at det nå faktisk er mulig å snyte Weng for krystallkula.

Likevel tør hun ikke tro på det.

– Jeg tror Heidi er god til å ta seg sammen når det virkelig gjelder. Hun har selvfølgelig gått bedre skirenn enn hun gjør nå om dagen, men hun går faktisk rundt med den gule ledertrøya. Det viser at hun har vært sterk gjennom hele sesongen og tar nok den til slutt. Det blir en fin opptur for Heidi, sier Østberg.

KAN MISTE TRØYA: Heidi Weng er ikke i form. Ingvild Flugstad Østberg nærmer seg faretruende i verdenscupsammendraget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Weng: – Kan bli tøft

Mens Østberg tok seg god tid til media, var Weng lynrask gjennom intervjusonen etter lørdagens renn.

– Det er tungt, men sånn er det, konstaterer hun.

– Hva tenker du om sjansen til å vinne verdenscupen sammenlagt?

– Vi får se. Det kan bli tøft. Men det blir som det blir, sier Weng.

Marit Bjørgen synes det peker i retning av Østberg.

– Formmessig er Ingvild helt klart favoritt. Men det kommer an på hvilken plassering man er på. Vi kan stå her og regne hit og dit, men det må gås likevel, og hun må heller ha fokus på å gjøre et godt løp. Heidi kommer i et tog bakfra og har alle muligheter til å gjøre et bra løp, sier Bjørgen.

Satt tilbake av sykdom

Landslagstrener Roar Hjelmeset konstaterer også at den ene av duellantene er i vesentlig bedre form enn den andre, noe som blant annet skyldes Wengs sykdom i forrige uke.

– Heidi er en person som historisk har gått veldig, veldig mange gode løp, og hun pleier nesten uten unntak å være på pallen i alle løp hun går. Så det er klart det er rart både for henne og oss at hun skal være så langt nede på lista. Men er du ikke hundre prosent, så faller du ned på lista, sier Hjelmeset til NRK.

– Hvor mye er Heidi satt tilbake av sykdommen?

– Det er vanskelig å si. Men vi ser at hun ikke går like fort på ski som hun gjorde tidligere i år, så litt er hun helt sikkert satt tilbake. Det er litt kjedelig for henne, sier Hjelmeset.

Kjedelig for Weng – og desto mer spennende for alle som skal følge søndagens siste verdenscuprenn fra Falun.

Østberg er definitivt klar for å tyne ut de siste kreftene.

– Selv om jeg er defensiv, eller realist, skulle du bare vite hvor innbitt jeg er på å gå fort. Det er flere som kan skrive under på at det ikke er noe i veien med konkurranseinstinktet, smiler hun.