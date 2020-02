Østberg nær sensasjonell opphenting i tour-thriller

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dagens 34 kilometer lange etappe skulle etter planen gå fra Storlien i Sverige til Meråker på norsk side av grensen. Men på grunn av kraftig vind droppet arrangørene den historiske grensepasseringen.

Likevel spilte vinden en stor rolle i dramaet som utspilte seg på snaufjellet i Meråker.

Vegard Ulvang testet dagens løype og omtalte vinden som brutal, ifølge NRKs ekspert Fredrik Aukland. I kommentatorbua ble også vinden et tema.

– Vi må huske på at Therese er en liten og lett løper og når det er kuling midt i mot der oppe så river jo vinden voldsomt. Det blir vanskelig å gå helt normalt på ski. Hun er beintøff, sa NRK kommentator Jann Post.

Johaug ble gående alene etter et rykk allerede etter tre kilometer. Bak kom Ingvild Flugstad Østberg jaktende. Gjøvik-jenta var på det meste 34 sekunder bak Johaug, men på vei inn til stadion nærmet hun seg kraftig. Etter en uoffisiell måling var Flugstad Østberg bare 6 sekunder bak.

I Lundamo-bakken med bare 1,5 kilometer igjen klarte Johaug å utligne farten til ekspressen fra Gjøvik. Flugstad Østberg nektet å gi seg og var hele veien like bak.

Therese Johaug klarte så vidt å holde unna og var i mål bare 4 sekunder bak Ingvild Flugstad Østberg.

Johaug måtte jobbe for å holde Østberg bak seg i mål Du trenger javascript for å se video.

Tidlig luke

Allerede ved det første målepunktet på tre kilometer hadde det dannet seg en kvartett i tet. I bakkene trøkket Johaug til og det var bare Ebba Andersson og Heidi Weng som klarte å henge på.

Men Dalsbygd-jenta hadde enda ett gir og to inne og på vei opp til snaufjellet hadde Johaug rykket i fra Andersson og Weng. De to utfordrerne hadde ikke mer å svare med og på få kilometer hadde verdenscuplederen allerede en luke på over 20 sekunder.

– Det kommer nok bare gradvis til å øke. Therese er flink til å holde en høy snittfart hele veien, så her blir det egentlig et spørsmål om hvor mye hun vinner med, sa NRKs ekspert Fredrik Aukland etter at Johaug hadde satt inn nådestøtet.

Her kan du se Johaug stikke fra Andersson og Weng:

Her stikker Johaug fra Anderesson og Weng Du trenger javascript for å se video.

Men ved måling 14 kilometer hadde tydelig Johaug brukt mye krefter alene i vinden. Bak hadde Ingvild Flugstad Østberg kommet seg opp til Ebba Andersson og Heidi Weng. Trioen fikk til et godt samarbeid og begynte å hente sekunder på jenta som var alene i tet.

Svensken måtte slippe på vei opp til snaufjellet på den andre runden og Flugstad Østberg og Weng var igjen alene i jakten på lagvenninen i tet. Duoen tok stadig inn noen sekunder.

Tempoet til Gjøvik-jenta ble for høyt for Weng og toeren i sammendraget måtte slippe Flugstad Østberg.

På en uoffisiell måling på vei inn mot stadion var Gjøvik-jenta bare 15 sekunder bak Johaug. Flugstad Østberg var veldig på hugget og hadde tydelig bedre ski enn Johaug.

Inne på stadion var Flugstad Østberg bare 6 sekunder bak Johaug, men sammenlagtlederen klarte å utligne farten på de siste to kilometerne.

Men ekspressen fra Gjøvik ga seg ikke og var hele veien like bak.

NÆRME: Ingvild Flugstad Østberg var like bak Therese Johaug inn på stadion i Meråker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Therese Johaug og resten av løperne gikk med godt synlige drikkebelter på torsdagens 34 kilometer lange etappe. Av miljøhensyn er det nemlig bestemt at utøverne skal bære sin egen næring for å begrense bruken av snøskutere.