Kampen mellom Ingvild Flugstad Østberg og russiske Natalja Neprjajeva om sammenlagtseieren i verdenscupen ruller videre.

Etter tirsdagens sprint i Drammen krympet Østbergs ledelse til to poeng. Med fem konkurranser og 550 poeng igjen å kjempe om, er det altså vidåpent.

Og for Østberg handler det om mer enn å bevise at hun har vært verdens beste langrennsløper i vinter.

– Jeg har lyst til å gå bra for min egen del, og så hadde det jo vært ganske bra for Norge også hvis vi hadde klart å få gul trøye. Da får vi en ekstra plass til neste år, så de andre jentene heier veldig på meg.

– Kanskje straffen blir at jeg ikke får gå

– Føler du ansvar for å gå deg ut av kvoten og ha egen plass?

– Ja, jeg føler litt ansvar for å ta den. Kanskje straffen hvis jeg ikke tar den blir at jeg ikke får gå noe verdenscup neste år, vi får høre hva Vidar sier, sier Østberg humoristisk til NRK.

Sammenlagtvinneren av verdenscupen, har altså personlig friplass i første periode av verdenscupen neste vinter. Det ble ekstra viktig for Norge etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) reduserte makskvotene for deltakelse i verdenscupen på kongressen i Cancún i 2016.

– Vi har det som et uttalt mål at vi skal ta verdenscupen sammenlagt, og det handler først og fremst om at flest mulig skal få gå verdenscup til høsten og at det blir litt mindre kamp om plassene i de første skirennene, bekrefter Løfshus, som imidlertid fastslår at Østberg ikke risikere sanksjoner om hun skulle mislykkes.

– Først og fremst skal Ingvild ta den kula for seg sjøl og bevise at hun er den beste løperen gjennom sesongen, men for Norge betyr det veldig mye å få den ekstra plassen, sier Løfshus.

Klæbo: – Alle sin jobb

På herresiden er Johannes Høsflot Klæbo i samme situasjon som Østberg, med en knapp ledelse på russiske Alexandr Bolsjunov.

BRA DAG I DRAMMEN: Johannes Høsflot Klæbo og Maiken Caspersen Falla vant Drammen-sprinten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han føler i motsetning til Østberg ikke på presset om å skaffe Norge en ekstra plass.

– Nei, det er alle sin jobb å skaffe sin egen plass, sier Klæbo.

Så presiserer han:

– Jeg skal selvfølgelig gjøre det jeg kan. Jeg vet for alle sin del at det kan hjelpe, og så må jeg bare prøve å gjøre så godt jeg kan. Jeg kan ikke love at jeg klarer det, men jeg lover at jeg skal gjøre alt jeg kan, og så får det være nok, sier Klæbo til NRK.