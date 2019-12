– Det var den biten med å føle at du er et dårlig forbilde. Jeg tror nesten den stakk mest for min del. Du føler du gjør mye bra og som kan være til inspirasjon, og kanskje det raser litt når situasjonen ble som den ble. Det var kanskje det som føltes verst, sier Flugstad Østberg.

Det har vært stor medieoppmerksomhet rundt Ingvild Flugstad Østbergs startnekt. Fredag møtte hun pressen før de to første konkurransene i årets Tour de Ski.

Da snakket hun ut om hvordan den siste drøye måneden har vært.

– Du har jo lyst til at det skal være til inspirasjon og motivasjon for de unge. Og det er det jeg føler jeg står for og har gode verdier sånn sett, så du tenker jo litt på det når situasjonen var som den var, ja, sier skistjernen.

– Gjorde du noe feil?

– Ja, man har vel kanskje ikke gjort alt riktig hvis man ikke får stilt til start. Men jeg har ikke akkurat definert det på rett og galt. Jeg har prøvd å gjøre de rette tingene for å være her på startstrek med startnummer, sier Østberg.

– Rart å se de andre

Østbergs pressemøte var også hennes første siden langrennsåpningen på Beitostølen i november. Det var da 29-åringen meddelte at hun ikke kom til å gå skirenn på en stund, fordi hun ikke hadde oppfylt enkelte krav i helseattesten.

– Jeg har hatt det veldig greit for så vidt, men det har vært veldig spesielt å måtte se rennene på TV-en. Jeg syns det er morsomt å følge de andre, men det er litt rart å se: Der går de og her sitter jeg. Jeg har hatt veldig lyst til å gå, sier langrennsløperen.

TUNG TID: Ingvild Flugstad Østberg har ikke fått gått renn på grunn av at hun ikke hadde oppfylt helsekravene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Siden da har alle de fire påfølgende verdenscuphelgene gått uten henne.

– Helsen min har vært det viktigste, og jeg måtte være klar. Tour de Ski er en veldig tøff konkurranse, men jeg elsker å konkurrere og elsker Tour de Ski, sier Flugstad Østberg.

Tøft «comeback»

Det er heller ingen hvilken som helst konkurranse Gjøvik-jenta gjør konkurranse-«comeback» i.

Touren i Mellom-Europa er blant denne sesongens tøffeste prøvelser. Flugstad Østberg og de andre utøverne skal gjennom syv konkurranser på bare ni dager.

– Man må jo gjøre litt vurderinger underveis på hvordan ting funker og hvordan kroppen svarer. Det er ikke gitt at en skal fullføre, og det gjelder jo uansett hvem som står på start, men jeg er godt rustet og klar for å stille til start her nå – og det er utgangspunktet, sier Østberg.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn (foran) sammen med kommentatorkollega Jann Post, her avbildet under verdenscupåpningen i finske Ruka i begynnelsen av desember. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener det er gledelig, men ikke minst en tøff utfordring å returnere til verdenscupen med en slik belastning touren gir.

– Jeg synes det er viktig at Ingvild og støtteapparatet følger nøye med, for det krever mye restitusjon underveis. Så det er viktig at de ikke presser dette for langt og hopper av hvis det er behov for det.

– Er du litt overrasket over at comebacket kommer i en konkurranse som består av sju konkurranser på ni dager?

– Det ideelle hadde nok vært å starte med en enkeltstående helg, med ett eller to verdenscuprenn. Men det er først nå hun har fått klarsignal til å starte, så hun får ta ett til to renn av gangen. Jeg tror formen er god nok til at hun er med og slåss i toppen på de fleste av etappene.

– Synes du hun bør ha en åpning for å dra hjem hvis belastningen blir for tøff?

– Ingvild skal ta ett renn om gangen, men heller ikke være redd for å hoppe av hvis kroppen skriker etter det, sier NRK-eksperten.

Det er også det skistjernen planlegger å gjøre.

– Jeg får heller ta noen vurderinger underveis dersom ikke kroppen skal svare som en ønsker, sier Flugstad Østberg.

Tror Østberg er i toppen

I Lenzerheide venter det 10 og 15 kilometer fellesstart lørdag. Søndag er det sprint på programmet.

Nyttårsaften og 1. nyttårsdag fortsetter Tour de Ski i italienske Toblach, der damer og menn skal gå henholdsvis 10 og 15 kilometer intervallstart. Den siste dagen i Toblach er det jaktstart i samme distanse.

Tour de Ski avsluttes med fellesstart, sprint og nok en fellesstart opp monsterbakken i Val di Fiemme om en uke.

Torgeir Bjørn har positive spådommer om Østbergs sjanser i Tour de Ski.

– Ingvild har en veldig solid treningssommer og høst bak seg, og har pustet Therese i nakken gjennom treningsperioden, så jeg er ganske trygg på at Ingvild er i toppen. Og jeg tror hun er på pallen på noen av etappene.

Skistjernen selv er ikke like sikker, men håper på å gjennomføre på best mulig måte.

– Vi får se hvordan det kommer til å gå, det er jeg noe mer usikker på, men jeg skal hvert fall få på meg startnummer igjen. Nå må jeg ta det for det det er. Jeg har jo et godt grunnlag, sier hun og legger til:

– Det første skirennet for sesongen pleier ikke å kjennes «helt rått», så jeg tror ikke jeg skal dømme etter ett eller to renn. Men jeg håper at jeg vil få noen gode svar og det vil jeg jo få.