Østberg ble trøstet av mamma: – Jeg er mest lei meg

– Opplevelsen i dag var tung. Det er tungt å skjønne underveis at sammenlagtsjansene ryker, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Etter dagens Tour de Ski-etappe, som for de norske utviklet seg til reneste marerittet på grunn av dårlige ski, var det godt for Østberg å møte mamma Marthe Østberg. Moren er til stede i italienske Val di Fiemme for å se på datteren.

Østberg ble hardt rammet av den kollektive norske skisvikten lørdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Etter rennet ble de to stående og omfavne hverandre i mange minutter før NRK snakket med skiløperen.

Sjanseløs i fiskebein

Østberg var nemlig både skuffet og lei seg etter dagens etappe, forståelig nok.

– Jeg er mest lei meg. Jeg hadde gledet meg sånn til dette løpet her, forklarer hun.

Østberg har vært en av favorittene i Tour de Ski. Hun så på lørdagens etappe som hennes store sjanse til å skaffe seg en nesten sikker pallplass.

I stedet skjedde det motsatte.

– Før start var jeg fortsatt veldig bra med om å kjempe om en pallplass. Jeg var offensiv fra start og hadde lyst til å prøve å kjempe om seieren i dag. Men så bare baller det på seg, forteller hun.

Østberg fikk nemlig egentlig aldri sjansen til å kjempe om seieren. Det ble fort klart for alle som så på at skiene til de norske damene verken bød på glid eller feste.

Østbergs mor er ofte til stede for å se på når datteren konkurrerer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

TV-bildene viste en sjanseløs Østberg, som gikk med fiskebein der de andre gikk diagonalgang.

Til slutt kom hun i mål over ett minutt bak vinneren Stina Nilsson. Det er sjelden kost for en solid løper som Østberg.

– Hadde trengt det motsatte

Etter etappen beklaget smøresjef Knut Nystad, men Østberg understreker at hun ikke klandrer smørerne. Det er heller ikke klart hva årsaken til skiproblemene egentlig var.

– Jeg vet de gjør sitt beste, sier hun.

– Men jeg hadde trengt det motsatte i dag. Jeg hadde trengt ekstra sekunder på de andre.

26-åringen mener siste håp er ute for hennes del når det gjelder sammenlagtkampen.

– Sjansene mine til en pallplass er lik null nå, slår hun fast.

Dette er avstandene blant de tre beste bak lederen Stina Nilsson før den avsluttende jakstarten: Heidi Weng + 0.19,2, Krista Pärmäkoski + 0.53,9, Østberg + 1.23,3.

Tour de Ski avsluttes med en tur opp den såkalte Monsterbakken i Val di Fiemme søndag.

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan, og prøve å slå meg selv. Men det er kjedelig å se at mulighetene til en pallplass der røk i dag, medgir hun.