Sveriges nasjonalstadion blir Strawberry Arena

Petter Stordalens hotellkjede Strawberry tar over navnerettighetene til Sveriges nasjonalarena, som også er hjemmebanen til fotballklubben AIK. Det melder den svenske avisen Dagens Industri.

– Her skal de beste konsertene være, her skal fotballfans juble og gråte og her skal det være en plass for alle. Dette blir en arena for energi, mot og begeistring, sier den norske hotellmilliardæren til Dagens Industri.

Stordalen bekrefter også nyheten ovenfor VG, som omtalte saken først i Norge.

12. juli bytter stadionen, hvor det svenske landslaget og AIK spiller, navn fra Friends Arena til Solna Strawberry Arena.

Klubbdirektør i AIK Fredrik Söderberg sier til Expressen at de ikke har vært med i prosessen.