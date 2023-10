Medier: Uefa snur i Russland-saken – slipper likevel ikke til U17-lagene

Uefa kommer likevel ikke til å åpne opp for russiske U17-landslag i sine konkurranser som følge av massiv kritikk.

Det melder Sky Sports-journalisten Rob Harris og New York Times' Tariq Panja.

Ifølge de to dropper Uefa de omstridte planene om å innlemme de russiske U17-lagene fordi den massive motstanden gjør det umulig å iverksette forslaget på en fornuftig måte.

Minst tolv av Uefas 55 medlemsland skal ha truet med å boikotte kamper mot Russlands U17-lag.

Det var i slutten av september at Uefa åpnet for at Russland kunne stille med U17-landslag i europeiske kvalifiseringer. Det gjorde at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), gjorde det samme i forrige uke.

Norges Fotballforbund var blant de mange forbundene som reagerte på at Uefa åpnet for russiske landslag på aldersbestemt nivå.

– Vi vurderer at det i denne ekstraordinære situasjonen er for vanskelig å skille landslagsfotball fra nasjonen Russland og regimets behov for å bruke toppfotball som en del av sin propaganda, og at det ikke er rimelig å gjøre en slik retrett nå uten at det er basert på en grundigere involvering og utredning av hvordan hensynet til nøytralitet og solidaritet vil bli ivaretatt ved en slik beslutning, sa fotballpresident Lise Klaveness den gang.

I forrige uke kom også meldingen om at Sveriges idrettspresident, Karl-Erik Nilsson, trekker seg. Årsaken var at han som visepresident i Uefa stemte for å åpne for russiske aldersbestemte landslag. (NRK/NTB)