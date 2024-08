– De siste dagene har vært intense og vanskelige, men etter lange samtaler med mine rådgivere og familie tok vi en endelig beslutning, sier Sahraoui i en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF) fredag formiddag.

Der ble det bekreftet at Lille-spilleren har valgt bort landslagsspill for Norge, og heller skal representere Marokko.

– Vi har visst om tvilen og trykket som finnes for at han skal representere Marokko. Vi har i våre samtaler kun argumentert for hvorfor han burde velge Norge, fordi vi også har stor respekt for Marokko som fotballnasjon, sier Solbakken.

LANDSLAGSSJEF: Ståle Solbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Oi, det er kjempesynd. Vi hadde håpet at han valgte Norge selvfølgelig, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Tanken hadde ikke streifet Solbakken

Norsk-marokkanske Sahraoui har spilt én landskamp for Norge, og har blitt tatt ut i flere tropper under Ståle Solbakken – senest da troppen for de kommende nasjonsligakampene ble presentert tirsdag.

Da hadde det allerede kommet rapporter om at Sahraoui skulle velge Marokko, og Solbakken sa på tirsdagens pressekonferanse at han hadde brukt lite tid på å tenke på, eller overtale Sahraoui.

– Den tanken har ikke streifet meg. Han har blitt tatt ut fire-fem ganger hos oss, sa Solbakken tirsdag.

FOR NORGE: Her ble Osame Sahroui byttet inn til sin eneste landskamp for det norske herrelandslaget i fotball – mot Jordan 7. september i fjor. Foto: BILDBYRÅN

– En vanskelig samtale

To dager senere ga Sahraoui beskjed til Solbakken om at han etter «nøye vurderinger» velger å spille for Marokko.

– Det har vi full respekt for. Dette er ikke et klubbvalg, men et valg som varer livet ut. Jeg vet det har vært et vanskelig valg for Osame. Det har vært en stor fornøyelse å ha ham med. Vi ønsker han selvsagt et stort lykke til videre, sier Solbakken.

– Det var en vanskelig samtale, men vi har stor respekt for hverandre. Jeg vil også takke gutta på det norske landslaget og ønsker Norge lykke til videre, sier Sahraoui.

23-åringen blir med det den andre spilleren denne uken som velger bort landslagsspill for Norge.

Tirsdag kom den enedelige bekreftelsen på at midtbanespiller Christos Zafeiris har valgt Hellas.

– Det er komplisert for de norske gutta som har to pass fra forskjellige bakgrunner. De røttene stikker også dypt, og det kan jeg forstå. Internt i sin familie kan det bety mye, sier Torp og fortsetter:

– Det er mye følelser, men det kan være et kynisk valg. Marokko har også deltatt i flere mesterskap de siste årene, så det kan sikkert være at han får oppleve mer med de.

I fotball-VM i Qatar ble Marokko tidenes første nasjon fra Afrika til å nå en semifinale. Den tapte de for Frankrike, før det også ble nederlag i bronsefinalen mot Kroatia.