– Du har mye mer å tjene på dette enn å dope deg. Så ekstremt er det, sier orienteringsløper Anne Margrethe Hausken Nordberg til NRK.

Hendelsen hun sikter til skjedde i Kina i helgen.

Og hendelsesforløpet er mildt sagt oppsiktsvekkende. Flere av de beste orienteringsløperne i verden deltok i mesterskapet ettersom mange av de mellom- og østeuropeiske løperne er ansatt i militæret.

Men putselig lekte helt ukjente hjemmehåp med konkurrentene.

– Folk bare ristet på hodet da de så resultatlistene. Da dette kom opp, så ga det jo litt mer mening, sier Nordberg.

Vinneren har fått munnkurv

I forkant av VM gjorde Li Meizhen et intervju hvor hun forklarte at hun begynte med orientering helt på slutten av 2018. Hun slet litt med å forstå hvordan man leste et kart, men at hun øvde på det.

Meizhen stod først som vinner av løpet med seks minutters margin.

– Altså, så dumme er vi ikke. Det måtte bli oppdaget. Det som er skremmende er at både arrangører, ledere og løpere må ha vært involvert, sier Nordberg.

Flere nasjoner sendte inn klager på kineserne. Protesten ble tatt til følge, og utøverne utestengt fra resten av mesterskapet.

– Kina var jo så frekke at de anket den avgjørelsen. Den ble avvist, sier Nordberg.

Matthias Kyburz, her fra VM i orientering i Norge tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Løperen som vant mesterskapet er sveitsiske Matthias Kyburz, som også løper stafetter for Tyrving i Bærum.

– Vi har fått ordre om at vi ikke får lov til å kommentere omstendighetene inntil det er en offisiell resultatliste, sier han til NRK.

Arrangøren har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Nordmenn løper i Kina denne helgen

Orienteringsløperne skal ha fått assistanse av publikum i skogen, samt hatt markeringer som viste veien til postene.

Kanskje mest oppsiktsvekkende er det at det var lagd stier som ikke var markert på kartene, men som kun kineserne visste om, skriver Det internasjonale orienteringsforbundet i en pressemelding.

– De hadde flere av de beste tidene i dameklassen. Sånn går jo bare ikke an, sier Nordberg.

Det internasjonale orienteringsforbundet etterforsker nå saken, selv om de ikke var arrangør for mesterskapet.

Det er de derimot i verdenscupfinalen som løpes i nettopp Kina denne helgen.

– Forbundet la ut en uttalelse i går hvor de går gjennom det som skjedde og hvor de forklarer at de skal følge med ekstra i løpet som skal arrangeres i helgen. Jeg skjønner at de som reiser nå er litt usikre på hva som venter dem, sier Nordberg.