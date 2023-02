Ordkrig med IOC etter Fourcade-intervju: – Det heng ikkje på greip

– Skam dykk for å setje utøvarane i denne posisjonen, IOC!, seier Koehler til NRK.

Global Athlete er eit nettverk for utøvarane, som ønskjer å jamne ut maktbalansen mellom idrettstoppane og utøvarane. Og akkurat no meiner Koehler det er heilt nødvendig.

– Eg synest synd på utøvarane og for at dei blir sette i denne posisjonen.

Han siktar både til dei omstridde utsegnene til Astrid Uhrenholdt Jacobsen i eit IOC-møte og det ferske NRK-intervjuet med Fourcade. Då han blir fortald at franskmannen ønskjer russarane og belarusarane tilbake til start, kallar han det opprørande.

Samtidig understrekar Koehler at det ikkje er utøvarane han er forbant på. Det er IOC.

– I eit historisk perspektiv verkar det som dei fleire gonger bruker utøvarkommisjonen til å selje narrativet sitt.

Amerikanaren jobba i 17 år for Verdsantidopingbyrået (WADA) mellom 2002 og 2019. Han meiner det er same mekanismane som no kjem til syne, som då russarane likevel fekk delta i OL i 2018 etter dopingskandalen i Sotsji.

GLOBAL ATHLETE-SJEF: Rob Koehler.

Forsvarar Fourcade – angrip IOC

Martin Fourcade er medlem av IOCs utøvarkommisjon og president for Paris-OL i 2024s utøvarkommisjon. Han understreka heile vegen utsegnene var hans eigne. Den internasjonale olympiske komiteen set to strekar under det svaret.

– Martin Fourcade var tydeleg på diskusjonane i IOCs utøvarkommisjon og utøvarmiljøet generelt i intervjuet. Han snakka utan instruksjonar og nemnde at han ikkje var ein talsperson for IOC og at han hadde vore usamde med dei tidlegare, skriv IOC i ein e-post til NRK.

Sjå NRKs eksklusive intervju med Martin Fourcade om russisk og belarusisk deltaking:

Intervju med Martin Fourcade Du trenger javascript for å se video.

Koehler meiner at Fourcade som IOC-medlem må tale Den internasjonale olympiske komiteens sak i slike spørsmål. Då han snakkar med NRK på telefon, er hans første reaksjon:

– Det heng ikkje på greip.

Koehler svarer så meir utfyllande på melding:

– Det står tydeleg skrive i det olympiske charteret at kvart IOC-medlem, inkludert utøvarar i kommisjonen, å akseptere charteret, seier Koehler, og viser til ein del av eiden som medlemmene må sverje:

« ... eg vil respektere det olympiske charteret og akseptere IOCs avgjerder».

– Denne regelen gir ikkje utøvaren høvet til å snakke mot standpunkta deira offentleg, seier Koehler tydeleg.

Blir skulda for feilaktig framstilling

Den internasjonale olympiske komiteen er lite imponert over generaldirektør Rob Koehlers utsegn i høvet i saka.

– Global Athlete gir med innsikt ei feilaktig framstilling av IOCs standpunkt og snur ryggen til bekymringane som kjem frå to av FNs spesialrapportørar.

Sist haust skreiv to FN-ekspertar brev til IOC fordi dei meinte organisasjonen braut med menneskerettane ved ikkje å la russiske og belarusiske utøvarar delta. Nyleg rosa FN-representantane utviklinga i saka og oppmoda dei til å la utøvarar frå nemnde land delta.

IOC viser til at inga avgjerd er teken på vegner av OL i Paris 2024, men at det blir diskutert om dei skal kunne konkurrere i Asia den kommande sommarsesongen. Dei meiner den olympiske rørsla har vist at dei står bak Ukraina, mellom anna gjennom eit solidaritetsfond.

Koehler nyttar seg av same retorikk i retur. Han er heller ikkje imponert.

– Eg meiner IOC med innsikt snur ryggen til menneskerettsovergrep. Dei snudde ryggen til menneskerettsbrot under OL i Beijing, og dei snur no ryggen til Russlands brutale invasjon av Ukraina.

Fakta om Global Athlete Ekspandér faktaboks * Organisasjonen jobber for å gi utøvere en sterkere stemme i verdensidretten. * For øyeblikket jobber de med saker som omfatter krigen i Ukraina, angivelige overgrep i kanadisk turn og anti-doping. * Global Athlete mottar finansiering fra FairSport, en organisasjon som ble stiftet av Johann Olav Koss og Jim Swartz. * Teamet består av generaldirektør Rob Koehler, programsjef Lily Brazel og styremedlemmene Callum Skinner, Ali Jawad, Caradh O'Donovan og Noah Hoffman.

Bø: – Han er jo ein del av IOC no

Fourcades mangeårige rival, Tarjei Bø, set spørsmålsteikn ved utsegnene til den mangeårige rivalen sin i skiskyttarløypa. Som regel har han vore samd med Fourcade i dei store, politiske temaa. No er han ikkje det:

– Han er jo ein del av IOC no, så det var jo litt den same debatten som var heime i Noreg med Astrid og IOC og den linken der. Så er spørsmålet om han snakkar for seg sjølv eller for dei. Det må jo han svare på, seier Bø til NRK.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Mistenkjer du at han snakkar for IOC?

– Nei, eigentleg ikkje sånn sett, men han er jo ein del av IOC og dei ser tydelegvis litt annleis på det enn vi som berre er utøvarar.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som til liks med Fourcade sit i utøvarkommisjonen til IOC, nektar for at nokon legg band på dei.

– Eg har glede av å vere vald inn i eit mangfaldig utøvarfellesskap som får diskutere fritt og ope om saker som gjeld utøvarar, skriv Jacobsen i ein SMS til NRK.