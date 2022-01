Ordkrig etter svensk utspill: – Jeg ble så forbanna

Zuccarello med to assists

Mats Zuccarello noterte seg for to assists da Minnesota Wild slo Chicago Blackhawks 5–1 natt til lørdag.

Wild fikk en drømmestart og ledet 2–0 etter fire minutter i første periode. «Zucca» var involvert i den andre scoringen.

Han sto også bak 3–0 som var stillingen etter den første perioden. Det endte 5–1 etter to scoringer av Wild i andre periode og et trøstemål for Blackhawks i tredje periode.