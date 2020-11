Ordknappe om landslagsbråket: – Vi hilser som vanlig

Dansk mink skaper landslagskaos

Onsdag møtes Sverige og Danmark i nasjonsligaen, men det blir fort uten begge lags Premier League-stjerner. Klubbene i den engelske eliteserien nekter å la sine danske og svenske spillere reise til Danmark, all den tid det resulterer i obligatorisk ti dagers karantene ved hjemkomst.



Frykt for spredning av en mutert utgave av koronaviruset ligger bak beslutningen fra britiske myndigheter om å skjerpe karantenekravene for personer som kommer til landet fra Danmark. Den muterte virusvarianten har oppstått i danske minkfarmer.



Så langt er det ingenting som tyder på at unntak vil bli gitt.



– Regjeringen har tatt en beslutning nå. Jeg håper de tar til fornuften og ser at vi er veldig beskyttet og i en boble. Vi blir testet hele tiden. Jeg håper at jeg i det minste kan delta i én, om ikke to, av kampene, sier danskenes landslagskeeper Kasper Schmeichel som til daglig spiller for Leicester.