Ordknapp etter sponsor-møte om Bråthen-konflikten

– Vi har hatt et konstruktivt møte og er enige om å møtes igjen, sa skipresident Erik Røste, som ikke ville kommentere saken ytterligere da han møtte media etterpå.

– Det er ikke bestemt når vi skal møtes igjen (med sponsorene), opplyste han videre.

Han ville ikke gå inn på Bråthen-saken eller detaljer rundt den, til tross for flere spørsmål fra journalistene som hadde møtt opp.

– Det er en sak som behandles internt.

Heller ikke generalsekretær Ingvild Bretten Berg ønsket å si noe annet enn at det hadde vært et konstruktivt møte før hun løp forbi pressekorpset.

Bekymring etter Bråthen-bråk

Møtet kom i stand etter at flere tunge støttespillere nylig varslet at de ville vurdere sitt samarbeid med forbundet.

Årsaken er håndteringen av saken mot Clas Brede Bråthen. Hoppsjef Bråthens nåværende avtale går ut i april 2022, men Norges Skiforbund og hoppkomitéen vil ikke forlenge avtalen.

Det har ikke virket som om det har vært mulig å komme frem til en løsning i konflikten, og landslagstrener Alexander Stöckl har reagert svært sterkt på at sportssjefen ikke får fortsette.

Vurderer avtaler

En rekke sponsorer NRK har snakket med har også kritisert skiforbundets behandling av saken som har preget nyhetsbildet den siste tiden. Enkelte signaliserer også at de vil vurdere om de skal forlenge sine avtaler med skiforbundet.

Morten Brandtzæg, Nammos konsernsjef, sa til NRK før møtet at han håpet at de ville få informasjon under møtet som kunne hjelpe dem til å ta en beslutning som sponsor.

Etter møtet sa han følgende:

– Vi har ikke så mye å si nå. Vi har hatt et godt møte, og vi skal jobbe videre med saken. For Nammo sin del skal vi jobbe videre med dette, for vi er opptatt av verdiene, sier han.

– Jeg håper det blir et bra møte, uttalte en kortfattet skipresident Erik Røste før partene gikk inn til møtet mandag morgen.

