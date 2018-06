– Helt ærlig så ble jeg overrasket, jeg forventet det ikke. Samtidig vet du at resultatene ikke har vært gode. Situasjonen er at vi har to seiere på 14 kamper, men jeg forventet ikke at dette skulle skje, sier Ordinas til NRK.

Ordinas tok over Stabæk etter trener Billy McKinlay i 2016 og har vært klubbens hovedtrener frem til nå. Jan Peder Jalland vil lede laget inntil videre.

Denne sesongen har klubben slitt med resultatene og i øyeblikket er Stabæk på 14. -plass i Eliteserien.

– Det er jo resultatene som ikke har vært slik vi hadde håpet. Vi har tatt mindre poeng enn det vi mener vi skulle gjort denne sesongen. Derfor har vi kommet fram til at en endring vil øke sjansene for å vinne flere fotballkamper, sier sportssjef i Stabæk til NRK.

– Kjip beslutning

Selv om klubben har bedt spanjolen om å tre til side fra a-laget, ønsker Stabæk å ha Ordinas med videre i klubben.

– Håper det er noe han ønsker, for det er noe vi ønsker. Men i dag er det en veldig følelsessterk dag, forteller Inge Andre Olsen til NRK.

Ordinas selv er ikke sikker på hva fremtiden vil bringe.

– I dag er ikke dagen for å snakke om det. Det er en vanskelig dag, en smertefull dag, men jeg ønsker å være lojal mot klubben. Jeg er glad i klubben og har tro på det vi har gjort, sier han.

Ifølge klubben var ikke spillerne med på beslutningen. De fikk beskjeden etter at Ordinas hadde blitt informert.

– Det var en beslutning som ble tatt av klubben, som jeg overleverte til han etter treningen. En kjip beslutning og en kjip samtale, men som Toni også sier: så er det viktigste her Stabæk, sier Olsen.

– Møter fortløpende

Sportssjef Inge Andre Olsen sier til NRK at klubben har en oversikt over ledige kandidater, men det er ennå ikke gjort noen konkrete vurderinger.

– Det er ikke sånn at vi sitter med masse kandidater – dette er ganske ferskt. Vi har ingen som er klare til å ta over Stabæk nå, men vi kommer til å prøve å få til møter fortløpende.