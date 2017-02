Ordene Northug aldri glemmer

Torsdag skal Petter Northug prøve å forsvare VM-gullet i sprint. Skulle han klare det vil det være en av hans største bragder etter den sesongen han har hatt.

Det skal likevel noe til at det overgår VM-sprinten i Falun for to år siden. Det første mesterskapsløpet etter den famøse fyllekjøringen. Den ultimate revansjen.

Og én ting husker Northug bedre enn alt annet fra denne dagen.

– Aller best husker jeg den lille praten jeg hadde med Tomas rett før finalen i sprinten, sier han til NRK.

– Husker du akkurat hva som ble sagt?

– Ja, jeg husker at jeg sa at jeg kanskje angriper i første bakken, så gi meg noen meter hvis jeg gjør det.

Fikk hjelp

Tomas Northug tok føringen i den første bakken, som i alle heatene. Så klinket storebror til og kom løpende forbi på utsiden.

Tomas holdt teten i gruppa bak og ga Petter noen meter.

Brorens hjelp har han aldri glemt. Blant annet derfor har brorens motgang denne sesongen vært like vanskelig som hans egen.

– Det er kjedelig. Du vet hvor mange døgn han har vært på samling og hvor mye vi har jobbet sammen mot denne sesongen, og det er første året vi jobber sammen også. Tomas er sterk, men har fått litt stang ut og har ikke helt fått det ut når det har gjeldt som mest, sier Petter Northug.

Nå drømmer han om at brødrene igjen kan stå sammen i en mesterskapsfinale i OL et år.

BARE ÉN SJANSE: For Petter Northug foregår VM i Lahti på en torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Tomas sterkere enn meg

– Med Tomas i samme slag som han var da, så er han sikkert sterkere enn meg i den løypa. Da må jeg ta ham på avslutninga. Han er kandidat til å være en av de fire på laget, og det er jeg også. Så det kan skje. Men mye skal klaffe for at to brødre står sammen i en mesterskapsfinale i sprint, poengterer Northug.

Det som virker sikkert er at han selv satser mot OL.

– Jeg er motivert. Jeg synes løypene så veldig spennende ut da vi fikk se dem nå i prøve-OL. Jeg tror det er løyper som passer meg bra, det avslutninger som passer meg bra, så det blir definitivt det største målet før neste sesong.

– Gleder du deg allerede til å kunne komme til mesterskap i bedre form enn du har mulighet til nå?

– Ja, nå er det jo sånn at du håper å komme til et mesterskap allerede neste år, og at du er tatt ut i flere øvelser enn det du er nå før Lahti, erkjenner Petter Northug.