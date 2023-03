Opseth hardt ut mot Kollen-scener: – Hører ikke hjemme i idretten

– Når alkohol og fyll tar over og skaper utrivelige scener, så synes jeg det er veldig kjedelig. Det hører ikke hjemme i idretten.

Det sier Silje Opseth etter å ha hoppet foran tomme tribuner i Holmenkollen.

Tidligere på dagen var det langt mer folksomt. Det var også betydelig mer preget av fyll, og politiet måtte hente overstadig beruset ungdom ut fra området.

– Jeg synes fortsatt skirenn og hopprenn skal være en plass der alle skal føle seg trygge og kan ha det gøy og heie på utøverne som representerer landene sine, sier Opseth om kaoset som oppsto noen timer tidligere.

– Jeg har et inntrykk av veldig mange drar til Kollen for å feste – ikke nødvendigvis for å heie på de skiløperne eller hopperne som skal konkurrere. Det er i så fall litt trist, fortsetter skihopperen.

Silje Opseth har flere ganger uttalt sin motstand mot å mikse idrett og fyll.

Stefan Marx, daglig leder for Holmenkollen Skifestival, sier at de legger til rette for en folkefest både på arenaen og i marka.

– At noen få ikke forstår idrettsgleden og det som i utgangspunktet utgjør folkefesten, har vi som arrangør ingen innflytelse på, sier arrangøren.

Glisne tribuner

Men selv om Opseth altså er glad for at de slapp utagerende festing og fyllebråk under hopprennet, kunne både hun, lagvenninnene og de utenlandske konkurrentene ønske at flere tok turen for å se dem i aksjon.

– Da vi kom opp hit i bilen så vi alle som var på vei ned. Vi hadde håpet at de hadde ventet på oss også, forteller VM-vinner Katharina Althaus.

– Det er jo trist. Vi snakker mye om likestilling og om å gi kvinnene samme rettigheter som gutta i hoppbakken. Det viktigste folket kan gjøre er å stille opp når det først er arrangement, sier NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

Før rennet håpet de norske hopperne at publikum bare var inne og varmet seg etter herrenes Raw Air-konkurranse:

– Jeg fikk jo med meg litt av gutterennet her og da syntes jeg det så veldig lovende ut med publikum. Men det ser litt tynnere ut her nå. Det gjør det. Vi får håpe at de bare er inne og varmer seg litt og at de kommer ut igjen, sa Thea Minyan Bjørseth før første omgang.

Dessverre for skihopperne kom kun et fåtall tilbake til plassene sine.

GLISSENT: Det var rundt 100 mennesker som så kvinnene hoppe. Foto: Frode Søreide / NRK

– Det er en kabal som skal gå opp

Verdensmester Alexandria Loutitt syntes også det var leit at knappe hundre mennesker hadde blitt igjen for å se kvinnene hoppe, men peker på kulden som en viktig faktor:

– Det er ganske trist, men det er kaldt ute og det ble et valg om de ville se mennene eller kvinnene hoppe. Selv om det er morsomt å se på kvinnene nå, så har herrene et rykte som vi ikke har. Forhåpentligvis kommer det flere i morgen når vi er før herrene.

Evensen er enig i at kulden er en del av forklaringen, men mener at folket må stille opp for de kvinnelige hopperne.

– Vi kan selvfølgelig forklare det med at det er kaldt og folk har stått lenge ute i Kollen i dag også videre. Det beste hadde vært om vi hadde klart å skape den samme rammen her på kvinnerennet som under herrerennet – da hadde det vært vanskelig for FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) å si nei. Nå gir vi de en ganske enkel ball til å stoppe den utviklinga vi ser i kvinnehoppsporten – dessverre, sier Evensen.

Han lurer også på hvorfor det er to timer mellom herre- og kvinnerennet og hvorfor ikke kvinnene hopper først:

– Det er helt klart ting man kan se på for å gjøre det bedre. Dette er nok avgjørelser over hodet til den norske arrangøren. Det er nok FIS som sitter på de øverste avgjørelsene her. De har et program de skal forholde seg til med mange idretter. Det er en kabal som skal gå opp også kan man helt sikkert legge den opp bedre og mer tilrettelagt for kvinnene.

Lørdag kom eksempelvis herrenes skiskytterstafett i Östersund imellom.

Arrangør Marx sier at Holmenkollen Skifestival ikke kan bestemme rekkefølgen og at dette er opp til FIS.

FØR RENNET: Både sola og tilskuerne forsvant. Foto: Andreas Hagen / NRK

Lundby hoppet lengst

Maren Lundby slo til med et monsterhopp i første omgang, men med en dyp landing holdt ikke 133 meter til ledelse før finaleomgangen.

– Jeg er kjempefornøyd med hoppet. Det er utrolig kult å fly nedover på den måten og bare få lufta under skia. Det er deilig altså. Så må jeg øve meg på nedslag, sa 28-åringen til NRK etter første omgang.

133 METER: Maren Lundby hoppet lengst av alle. Foto: Geir Olsen / NTB

Andrehoppet ble betydelig kortere og Lundby endte på en skuffende åttendeplass etter den strålende første omgangen.

VM-dronninga Katharina Althaus ledet med to poeng ned til Lundby før finaleomgangen, men heller ikke hun nådde opp på pallen.

Etter en overraskende finaleomgang tronet østerrikske Chiara Kreuzer, som lå på femteplass etter første omgang, øverst på pallen foran slovenske Ema Klinec og Anna Odine Strøm.

– Det var veldig gøy. Utrolig morsomt å komme på pallen i Holmenkollen. Det er en stor begivenhet bare å hoppe i Kollen, sier Strøm til NRK.