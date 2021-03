Geiger best i Planica

Det ble ingen stor dag for de norske hopperne i skiflygingsbakken i Planica.



Johann André Forfang ble beste nordmann etter å ha hoppet 234.5 meter. Han endte på syvendeplass, rett foran Robert Johansson som hoppet 222 meter i finaleomgangen. *



Den tyske duoen Karl Geiger og Markus Eisenbichler tok henholdsvis første- og tredjeplass, med japanske Ryoyu Kobayashi mellom dem.



Halvor Egner Granerud kom på 16. plass, men kunne likevel smile etter et noe middels hopp. For uansett hvordan det hadde gått i Planica er det han som skal løfte verdenscuptrofeet.