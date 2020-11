Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Therese Johaug vant i oppvisningsstil for andre dag på rad på Beitostølen. Til slutt ble seiersmarginen 36 sekunder.

Likevel ble løpet en positiv opplevelse for Heidi Weng. I går følte hun seg ferdig og hadde ikke en sjanse i havet til å henge med da Johaug hentet henne inn med halvminuttet.

Wengs gode løp fikk ros av NRKs eksperter.

– I går hadde hun ikke mulighet til å følge. Det gjorde hun i dag. Hun trengte kanskje bare gårsdagens harde løp for å finne sin vante form, sier Torgeir Bjørn.

– Det er gøy med Heidi i dag. Hun halverer distansen til Johaug på et døgn. Det er imponerende, konkluderer NRKs langrennsekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Imponerende

På dagens løp var Weng langt piggere og fulgte ryggen til landslagsvenninnen så godt som hele den andre runden. Det var planlagt på forhånd, forteller Weng.

– Jeg hadde bestemt meg for å holde så lenge det varte. Det var nesten, da. Jeg blir litt fort stiv, men det var nesten bare moro i dag.

Weng måtte slippe noen sekunder til Johaug på slutten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

NRKs ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen sto ute i sporet og fulgte rennet. Hun merket tydelig forskjell på hvordan Weng opptredde.

– Det var stor visuell forskjell. Jeg kunne allerede tidlig konkludere med at dette ble et helt annet løp. Du så mer tent ut, mer på hugget. Mer kraft i hver ski. Jeg synes du går bedre på ski, skrøt Jacobsen av sin tidligere landslagskollega.

Helene Marie Fossesholm avsluttet som lørdag sterkt og knep tredjeplassen, foran overraskelsen Karoline Simpson-Larsen.

Overraskelse til Ruka?

23 år gamle Karoline Simpson-Larsen har vært den store positive overraskelsen på kvinnesiden på Beitostølen. I dag lå hun lenge an til en pallplass, men måtte gi tapt for Fossesholm på de siste to kilometerne.

– Det er utrolig stort. Det er betryggende at den jobben man legger ned funker. Jeg visste ikke at jeg lå så godt an før det var igjen to kilometer, sier hun til NRK.

Karoline Simpson-Larsen var dagens overaskelse med fjerdeplass. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vossingen endte helga med en sjetteplass i klassisk og en fjerdeplass i fri teknikk. Det kan føre til en plass i verdenscuptroppen til Ruka. Trolig står plassen mellom henne og Anne-Kjersti Kalvå. Landslagstrener Ole Morten sier at flere navn har vært aktuelle, blant dem Kalvå, Simpson-Larsen, Mathilde Myhrvold, Hedda Østberg Amundsen og Silje Theodorsen.

– Vi skal vurdere og summere opp. VI skal skrelle ned til en uttatt og en reserve, sier Iversen.