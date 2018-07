– Vi er absolutt i en medgangsbølge, med mange gode resultater og unge utøvere som gjør det bra på herre- og kvinnesiden, sier Iver Horrem, markedssjef i Norges Volleyballforbund.

For to uker siden sikret Anders Mol (21) og Christian Sørum (22) Norges første EM-gull i sandvolleyball på 21 år. Uken før vant de også majorturneringen i Gstaad. I helgen kom Ingrid Lunde (26) og Oda Johanne Ulveseth (25) til semifinalen i trestjernersturneringen i Tokyo. Det er karrierebeste for duoen.

– En stor dugnad med mange involverte

MEDGANGSBØLGE: Tidligere sandvolleyballspiller og nå markedssjef i Norges Volleyballforbund, Iver Horrem, sier de nå opplever en medgangsbølge i norsk sandvolleyball. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Horrem mener suksessen skyldes litt flaks, men også at det er blitt gjort en ekstrem god jobb i hele sandvolleyball-Norge.

– Det har litt med generasjoner å gjøre, men også at vi blant annet har toppvolleygymnas som samler gode spillere. Vi har gode trenere i forbundet som har klart å motivere spillerne til å legge ned den jobben som må gjøres for å nå toppen internasjonalt. Det er en stor dugnad med mange involverte.

– Betyr dette at vi for første gang på flere år kanskje kan få en kamp om plassene til OL?

– Jeg håper det. Vi har utøvere som er såpass unge at de kan spille på topp i 10–15 år til. Ingenting er bedre enn at de får selskap av flere lag som er med på å dra lasset til å skaffe flere medaljer til Norge. Gjerne i et OL, sier Horrem.

Motiveres av hverandres suksess

Lysten på å satse for Ulveseth og Lunde blir ikke akkurat mindre av å komme hjem med den beste plasseringen noensinne. Akkurat som suksessen til Mol og Sørum.

– Det viser at all treningen vi har lagt ned funker og at vi stadig nærmer oss målene våre. Når de får de resultatene så er det klart det motiverer oss til å kunne gjøre det samme.

– Særlig dette året har vi vært en veldig god norsk gjeng på turneringer, hvor alle har vært veldig flinke til å følge opp hverandre, sier Ulveseth.

JENTENE IMPONERER: Oda Ulveseth (t.v.) og Ingrid Lunde under World Tour-turnering i sandvolleyball i Tokyo, hvor de tok seg til semifinalen. Foto: Norges Volleyballforbund / NTB scanpix

Tirsdag klokken 11 spiller de kvalifisering til femstjernersturneringen i Wien. Der møter de lavere rangerte Tyskland til første kamp.

– Vi begynner å komme på et nivå der vi spiller stabilt godt og slår de lagene vi på papiret burde slå. Nå blir målet å slå ut et av de beste brasilianske eller amerikanske lagene, sier Ulveseth.

– Ingen tvil om at det er noe på gang nå

Europamester Christian Sørum sier det er utrolig moro å få norsk sandvolleyball tilbake i verdenstoppen.

SIKRET EM-GULL: Anders Mol og Christian Sørum sikret det første norske EM-gullet i sandvolleyball på 21 år. Foto: Norges Volleyballforbund / NTB scanpix

– Det har vært noen år det har vært veldig stille, men det er ingen tvil om at det er noe som er på gang nå. Jentene satser også fullt, de gir alt for å bli best, sier han.

Sørum og Mol skal også delta i femstjernersturneringen i Wien.