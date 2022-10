Poker-verden tok fyr for en drøy uke siden da Garrett Adelstein anklaget Robbi Jade Lew for juks. En rekke profiler var samlet til et poker-event i Los Angeles – med mye penger i potten.

Beskyldningene kom etter at Lew spilte en hånd på en så oppsiktsvekkende måte at Adelstein umiddelbart beskyldte motstanderen for skittent spill.

I etterkant av jukseanklagene, meldte arrangøren at de skulle granske den kontroversielle hånden. Nå har de gjort funn – men kanskje ikke det de så for seg å finne.

Oppdaget på video

Lew endret forklaring flere ganger etter hendelsen, slet med å analysere eget spill og endte til slutt med å betale tilbake seiersgevinsten på ca. halvannen million til Adelstein. Hun avviste likevel at hun hadde jukset.

Granskingen pågår fremdeles, men fredag kunne arrangøren meddele sitt første funn i saken.

STJAL: Flere av Lews sjetonger ble stjålet. Bildet er kun for illustrasjon. Foto: John Locher / AP

For i undersøkelsene fant de et videoopptak av at en ansatt gikk bort til bordet etter den «mistenkelige» hånden. Da Lew var borte fra bordet, forsynte vedkommende seg raskt med sjetonger.

Nå har denne personen fått sparken.

Arrangøren skriver i en uttalelse at de umiddelbart tok grep da de oppdaget dette, og terminerte kontrakten til den ansatte.

De skriver også at de har tilbudt å refundere Lew for de stjålne sjetongene – som skal ha hatt en verdi på drøye 160 000 kr – og at de gjør grep for å hindre at dette skal skje igjen.

– Sterke bevis

Adelstein, som anklaget Lew for juks, har også sett de nye funnene og skrevet en lang rapport. Han mener at arrangørenes nye videobevis styrker hans påstand om at konkurrenten har jukset.

– Jeg føler meg trygg på at Robbi var en del av en juksering med minst tre medlemmer. Selv om jeg har sterke mistanker om mange hender som ble jukset og den spesifikke metodikken og rollene til hvert medlem av jukseringen, har mitt juridiske team rådet meg til å utelate denne informasjonen fra denne første rapporten, sier Adelstein.

ESS I ERMET?: Adelstein anklager Lew for å spille med skitne triks. Bildet er kun for illustrasjon. Foto: Jason Ogulnik / AP

Samtidig hevder han at Lew hadde en hjelper ved bordet. Han mener at videoopptaket viser at de to kommuniserte med hverandre underveis ved hjelp av kroppsspråk og blikk. I tillegg hevder han at den nå sparkede ansatte flyttet flere møbler slik at han så monitoren som viste kortene til alle spillerne.

– Kombinasjonen av de stjålne sjetongene og flyttingen av møbler er sterke bevis på at han kommuniserte hvilke kort de ulike spillerne hadde, sier han.

Adelstein mener altså at de nye bevisene tyder på at den ansatte kan ha brukt sin posisjon til å kommunisere med Lew underveis.

Slik foregikk spillet: Ekspandér faktaboks I denne versjonen av poker får spillerne utdelt to kort hver. Kortene legges et spesielt sted på bordet, slik at de leses digitalt og kommer opp på en grafikk på skjermen. På denne måten kan TV-seerne følge med på hvem som ligger best an, hvem som bløffer, hvem som burde kastes seg og så videre, men denne informasjonen har selvsagt ikke spillerne på bordet.

Svarer på anklagene

Jukseanklagede Lew sier hun har lest rapporten til Adelstein, men stiller seg uforstående til påstandene. Blant annet det som omtales som en «juksering».

– Jeg har ingen relasjon til den tidligere ansatte, skriver hun i en lengre post på Twitter.

– Det finnes ingen beviser mot meg, rett og slett fordi jeg ikke har jukset. Jeg har havnet i en bisarr situasjon der jeg blir bedt om å bevise min uskyld.

Videre skriver Lew at hun skal ta en løgndetektortest som en del av prosessen for å bevise sin uskyld. Hun avslutter uttalelsen på følgende måte:

– Sannheten vil bli befriende og kommer til å avslutte denne utmattende prosessen.