– Hvordan klarer han det? spør Péter Lékó.

Han er kommentator for den internasjonale TV-sendingen og har møtt Carlsen flere ganger som aktiv. Fra kommentatorplass har han latt seg imponere av Carlsens tidsbruk.

– Det virker som han ikke trenger tid til å tenke, sier Lékó.

De ekstreme tallene Ekspandér faktaboks Dette viser Magnus Carlsens tidsbruk mot motstanderne. Tiden er hvor mye det var igjen på klokken (minutter og sekunder) ved partiets slutt. Carlsens tid står først. Azamat Utegalijev: 12.25 – 0.47 Hrant Melkumjan: 5.31 – 0.50 Boris Savtsjenko: 3.08 – 0.45 Rauf Mamedov: 9.03 – 1.35 Aleksandr Sjimanov: 6.57 – 0.23 Wang Hao: 1.36 – 1.25 Aleksandr Rakhmanov: 7.59 – 0.35 Viktor Laznicka: 9.30 – 2.47 Aleksandr Zubov: 3.55 – 0.18 Lê Quang Liêm: 12.52 – 4.58 Maxime Vachier-Lagrave: 7.12 – 4.55 Levan Aronjan: 1.34 – 0.19 Shakhrijar Mamedjarov: 9.59 – 4.28 Leinier Domínguez Pérez: 13.07 – 7.41 Hikaru Nakamura: 15.34 – 14.06 Kilde: chess24.com og NRK

– Et geni

Carlsen er kjent for å være en av spillerne med best intuisjon og bruker kort tid per trekk. Tidsbruken er likevel så ekstrem at den vekker oppsikt i Moskva.

– Han var veldig rask. Han visste hva han gjorde og la press på motstanderen med en gang. Det så ut som at han tenkte «hvis noe går galt, så kommer jeg meg ut av det». Han brukte tiden som en ekstra faktor for å presse motstanderen, sier Lékó til NRK.

EKSPERT: Péter Lékó har tidligere vært så høyt som nummer fire i verden. Nå er han kommentator i VM. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det er to grunner til at han greier det. For det første er han et geni. Jo raskere du spiller, jo større fordel har geniene. De ser mønstre og ideer med en gang. For det andre kalkulerer han så fort. Hvis du legger de to sammen, er han i praksis uslåelig i formen han er i nå, sier Leontxo García, journalist i El País og kommentator under VM.

Selv mener Carlsen at tidskontrollen i VM er krevende, og at han slet med å finne ut hvor fort han skal spille. De første dagene mener han at han spilte for sakte.

– Når jeg blir mer komfortabel, spiller jeg fortere. Det er veldig vanskelig tidskontroll, selv om jeg vant turneringen. Det er alltid vanskelig å vite hvor fort du skal spille. Jeg har heller prøvd å spille for fort enn for sakte, sier Carlsen til NRK.

Lørdag ble Carlsen verdensmester i hurtigsjakk. Nordmannen hadde en fantastisk dag foran brettet, og var i strålende humør. Selv om han fikk overtak på klokken i samtlige partier, hadde han langt fra hastverk med å komme seg på plass.

I partiet mot Shakhrijar Mamedjarov kom han ruslende opp til bord nummer én et par sekunder før partiet startet. Aserbajdsjaneren startet klokken, men Carlsen brukte lang tid på å ta av seg jakken, rette på brikkene og se rundt i rommet.

Etter 13 sekunder gjorde han første trekk, men like etter hadde han et enormt overtak på klokken, og Carlsen vant til slutt en knusende seier.

– Han er bedre enn de fleste, og da skal du være bedre på tid. Det er en måte å legge press på motstanderne, men han gjør dem ikke før han er sikker på at det er et godt trekk, sier pappa Henrik Carlsen.

OVERLEGEN: Mot Leinier Domínguez Pérez ble det remis, men Magnus Carlsen var klart foran på klokken. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Tabbe i tidstrøbbel

Men Carlsen innrømmer at det ikke nødvendigvis er en fordel å spille raskt. Under partiet mot Maxime Vachier-Lagrave spilte han for fort og han overså hva som var det beste trekket. Det gjorde at han rotet bort et forsprang og partiet endte remis.

På den andre siden presset han Levon Aronjan på tid i det påfølgende partiet. Han hadde så liten tenketid at han gjorde en kjempetabbe. Carlsen tok Aronjans dronning og vant partiet. Da hadde armeneren 19 sekunder igjen på klokken.

Det er en markant endring i forhold til fjoråret, der Carlsen tapte åpningspartiet i VM på tid.

– Tapet på tid var ganske idiotisk, men det er sånt som skjer. Det er ingen tvil om at jeg presser motstanderne mer på klokka enn de presser meg, sier Carlsen til NRK.