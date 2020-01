Oppsagt medarbeider saksøker Skiforbundet

Den oppsagte medarbeideren ønsker ikke å la seg intervjue i denne saken, siden det kan gå mot en rettssak mot Skiforbundet.

Advokat Sven Ivar Sanstøl, som representerer den oppsagte medarbeideren, uttaler at hans klient bestrider oppsigelsen. Det skal allerede være sendt stevning til Oslo tingrett.

– Det er tatt ut søksmål med påstand om at oppsigelsen er ugyldig. Han krever også erstatning, sier han til NRK.

Medlemssvikt

Etter det NRK erfarer er det nå frustrasjon internt i Skiforbundet over flere oppsigelser, spesielt når det gjelder avviklingen av det som tidligere ble kalt breddeavdelingen, som har jobbet på tvers av skigrenene.

Oppsigelsene kommer nemlig samtidig som Norges Skiforbund sliter med medlemsoppslutningen blant de unge, noe NRK har skrevet flere saker om.

Siden 2011 har blant annethvert fjerde barn mellom seks og 12 år blitt borte fra Skiforbundet.

Verst er situasjonen innen selve nasjonalsporten langrenn.

Arbeidsoppgavene til to oppsagte ansatte i utviklingsavdelingen har vært breddeidrett, samt rekruttering. De har blant annet bidratt med oppføring av såkalte basisanlegg (skiparker) over hele landet og har vært støttespillere i dette arbeidet.

Vil ikke kommentere personalsaker

Ifølge advokat Sanstøl skal oppsigelsen av hans klient være begrunnet med manglende kompetanse, noe medarbeideren reagerer sterkt på.

– Min klient er spesielt opprørt over at Skiforbundet skal føre videre arbeidsoppgaver han har utført, og som han er kompetent til å jobbe med, kommenterer advokaten.

Skiforbundet vil ikke gå inn på saken.

– Vi hverken kan eller vil uttale oss om enkeltmedarbeidere i forbindelse med denne prosessen, da dette er personalsaker, skriver generalsekretær Berg i en e-post til NRK.

GENERALSEKRETÆR I SKIFORBUNDET: Ingvild Bretten Berg. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Rekruttering og breddeidrett

Skiforbundet har i flere år hatt en egen avdeling som har jobbet på tvers av alle skigrenene i forbundet. En breddeavdeling som har hjulpet klubber og kretser over hele landet med kompetanse når det gjelder rekruttering.

– Når det gjelder omorganiseringen er en av konklusjonene at kjernevirksomheten (grenene) nå får et større ansvar for fagområdet knyttet til bredde og rekruttering for sin gren. Vi mener det er en god løsning at disse oppgavene ligger i grenene som sammen med kretsene jobber tettest på sporten og aktiviteten over hele landet. Gjennom omorganiseringen er det tilført midler til aktivitetsleddet for å forsterke dette viktige arbeidet, forklarer Skiforbundets generalsekretær, Ingvild Bretten Berg.

Til sammen har det vært tre ansatte som har hatt dette området som sitt ansvar. De siste årene har denne avdelingen vært en del av utviklingsavdelingen i forbundet.

I november i fjor fikk imidlertid to av medarbeiderne der beskjed om at de var overflødige.

De to oppsagte medarbeiderne har lang erfaring innen breddeidrett og rekruttering og har jobbet for Norges Skiforbund i en årrekke.

Den ene har altså varslet søksmål mot forbundet.

Den andre ansatte ved avdelingen har vært i forhandlingsmøte med Skiforbundet, og det er foreløpig ikke klart hva som skjer videre i den saken.

Den tredje personen tilknyttet breddearbeidet fikk tilbud om en annen stilling i organisasjonen.

I tillegg til at de ansvarlige for breddesatsingen i utviklingsavdelingen ble oppsagt, har også tre andre medarbeidere innen kommunikasjon, markedsavdelingen og stab fått sine oppsigelser i Norges Skiforbund siden oktober/november.

De tre andre oppsagte medarbeiderne har godtatt oppsigelsene.

Omorganisering i forbundet

Skiforbundet er inne i en omorganiseringsprosess, der et av de uttalte målene er bedre utnyttelse av fagkompetanse. En konsulentgruppe har blant annet vært leid inn for å kartlegge behovene i organisasjonen.

– Skiforbundet har de siste månedene vært gjennom en omorganisering og nedbemanning, først og fremst i administrasjonen. Bakgrunnen for dette er en lang og grundig prosess, der fokus har vært å styrke kjernevirksomheten og at Skiforbundet skal ha en bærekraftig organisasjon tilpasset ulike utfordringer i årene som kommer, forklarer generalsekretæren og legger til:

– Bemanningen er redusert med 11 personer i 2019. Seks personer gjennom naturlig avgang og fem personer gjennom oppsigelser.