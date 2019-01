Oppgitt russisk trener: – Ingen snakker om Johaug eller Sundby. Det handler alltid om Russland

Etter at Russland ikke overholdt WADAs frist for å levere prøver fra det kontroversielle Moskva-laboratoriet, måtte russernes tyske trener i Tour de Ski, Markus Cramer, svare på en rekke spørsmål knyttet til situasjonen i eget forbund, egne utøvere, trenere og ledere.

– Ingen snakker i media om Johaug og Sundby. Det handler alltid om Russland. For meg er det ikke bra at man alltid ser til Russland – og ikke en annen retning. Jeg sier «velkommen, Johaug» og «velkommen, Sundby». De gjorde noe galt, de sonet, og nå er de tilbake. Det er reglene. Da sier jeg velkommen tilbake, sier Markus Cramer.

Cramer er trener for den ene av tre russiske treningsgrupper, med blant annet Sergej Ustjugov på laget. Han er oppgitt, og ønsker å understreke poenget om at det er lov å returnere til idretten, slik både Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug gjorde etter å ha vært utestengt for brudd på dopingreglementet.

Onsdag, på Tour de Skis fjerde konkurransedag, måtte han tåle å få spørsmål om sine egne trener- og lederkolleger, Jurij Borodavko og Jurij Tsjarkovski.

Borodavko ble etter en rekke EPO-avsløringer i russisk langrenn i 2009 suspendert av sitt eget forbund i to år. I 2016 var han tilbake som trener, blant annet for stjerneskuddet Aleksandr Bolsjunovs treningsgruppe. Tsjarkovski var også russisk trener under EPO-avsløringene. Han er i dag team manager, ordner reiser og hoteller for de russiske lagene. Det var på spørsmål om han synes det var greit å jobbe med de to at Cramer reagerte.

– Jeg vet at det har vært en diskusjon i det russiske forbundet før. Men reglene er klare. Hvis det ikke har vært klart og riktig, så må kanskje FIS (Det internasjonale skiforbundet), eller andre organisasjoner si ifra at det ikke er mulig, sier Cramer om den situasjonen, med de to svært omdiskuterte trenerne.

RUSADA har ikke levert

Treneren er tydelig oppgitt over at de russiske langrennslandslagene stadig får spørsmål om hva som skjer på et høyere nivå i idretten og antidopingarbeid i Russland. Nå handler det om at WADA (Verdens Antidopingbyrå) ikke har fått det de ønsker av gamle prøver fra det kontroversielle Moskva-laboratoriet.

Cramer sier han, som de aller fleste, kun leser disse sakene gjennom mediene. Han føler han ikke vet mer enn andre rundt hva som skjer. Men at WADA ikke fikk tilgang kan få store konsekvenser, blant annet kan russisk idrett få nye sanksjoner mot seg, som utestengelse.

– Vi snakker om det. De leser avisene de også. De ser på TV. De vet hva som skjer nå. Men jeg har ikke bakgrunnen, ikke utøverne heller, så for oss så er vi her for å konkurrere og kjempe om å vinne Tour de Ski. Det er mer viktig, enn hva som skjer på den andre siden med WADA og RUSADA. Det har jeg min egen mening om, sier Cramer.

Cramer trekker litt på skuldrene og sier blant annet at han ler av at spørsmålene kommer hver gang. Han inviterer folk til å være med dem på treningsleir og forteller at russerne trente i stedet for å reise hjem til jul, for å understreke hvor seriøse de er.

Russerne følges tett

I bakgrunnen av Cramer følges for øvrig de råsterke russiske jentene, Natalja Neprjajeva og Anastasija Sedova, av dopingkontrollørene. Den russiske duoen var med helt i teten på den fjerde etappen av årets Tour de Ski og ble nummer to og tre bak Ingvild Flugstad Østberg.

Nettopp Sedova skal angivelig bo langt relativt isolert fra resten av den russiske langrennsgjengen i byen Sarov. Cramer forteller at Sedova hver eneste morgen reiser til en bensinstasjon klokken 06.00 for å være tilgjengelig for dopingkontrollører. Der spiser hun, drikker kaffe og venter en time. Dersom ingen dukker opp reiser hun så hjem igjen.

– Men du må også huske på at hun nesten ikke er hjemme. Vi har tre ukers treningsleir, så drar vi hjem en uke, sier Cramer.

– Det gjør vi hele året. Men nå på vinteren, fra fjerde november, har de ikke vært hjemme en gang. Det er en stor forskjell fra andre lag. Hver gang kan kontrollørene komme og teste oss, sier den tyske treneren.

Slutter om en av utøverne blir tatt

Cramer forteller at historien viser at det er andre russiske idretter som har slitt på området som omhandler doping, men ikke langrenn. Han mener det russiske skiforbundet gjør en god jobb på dette området.

På spørsmål om hva som skjer dersom en av hans egne utøvere blir dopingtatt, svarer Cramer slik:

– Da er det over for meg. Og mine utøvere vet det. Da jeg startet med dette laget, sa jeg at i min gruppe er ikke doping et tema. Hvis det blir et problem, så ryker utøverne ut, og så drar jeg hjem, sier den tyske treneren.