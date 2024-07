Oppgitt over «kjedelige» Tour de France-etapper: – De gidder ikke

– De gidder ikke å gå i brudd, de gidder ikke å lage sykkelritt. Det sitter millioner av radiolyttere rundt og biter negler og lurer på hvem som vinner. Det de blir servert er bokstavelig talt ingenting på 155 kilometer.

Det sa NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg underveis i den sjette etappen i Tour de France torsdag.

Det gikk svært rolig for seg i hovedfeltet uten at noen gjorde et helhjertet forsøk på et brudd. Med «brudd» menes at en eller flere ryttere skrur opp tempoet og forsøker å sykle fra hovedfeltet.

På et tidspunkt kommenterte NRKs Tour de France-programleder Carl Andreas Wold at et nærbilde av en gammel bro var mer spennende enn syklingen.

– Det er helt riktig. Det er større sjanse for at denne brua velter enn at feltet finner på noe moro hvert fall, kom det fra Stoltenberg.

SAMLET: Feltet var nesten samlet hele veien inn til den innlagte spurten i torsdagens etappe. Foto: Reuters

– Du vinner ikke i lotto om du ikke spiller

Sondre Sørtveit er NRKs sykkelekspert og mener at flere ryttere burde ta sjansen på å gå i brudd.

– For de rytterne som ikke har en reell sjanse til å vinne sammenlagt eller den grønne trøyen er dette deres mulighet til å prøve seg i brudd og vise seg frem når de først står på start i Tour de France, sier Sørtveit.

Samtidig tror Sørtveit at flere ryttere har fått strenge ordre om å holde seg i hovedfeltet.

– Jeg tror rytterne har stor respekt for de kraftanstrengelse som venter dem senere i touren, og at de har fått strenge ordre fra lagsjefene om at de må spare krefter eller passe på kapteinen.

DAFT: Sondre Sørtveit og Ole Kristian Stoltenberg mener det har vært daft i de tre første flate etappene. Foto: NRK

Stoltenberg påpeker at noen av de mer kuperte etappene i touren har vært fartsfylte og spennende, men at de flate etappene har ført til at underholdningsverdien synker.

– Jeg kan ikke huske en daffere innledning på Tour de France etter tre flate etapper, da det har vært mulig å gå i brudd.

Han skulle ønske noen av rytterne turte å gjøre et helhjertet forsøk på et brudd.

– Hvis man ikke er med på å tippe lotto på lørdag så vinner du heller ikke. Det samme gjelder for rytterne som må tørre å gå i brudd om de skal ha et håp om å oppnå det helt store, sier Stoltenberg.

Uenig med Stoltenberg

Tidligere landslagssjef og nåværende sportsdirektør i Uno-X, Stig Kristiansen, har ikke problemer med å forstå at noen av etappene har vært i overkant rolige.

– Det kunne vært morsommere for oss også om det var flere brudd, men det er viktig å huske at det ikke bare er vi som jobber med det som styrer dette. Det er de som trår som faktisk merker hvor sinnssykt hardt det er, sier Kristiansen.

– Er du enig i at rytterne «ikke gidder å lage sykkelritt»?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Selv om det kanskje ikke ser ut som rytterne gir noen innsats på de etappene, så er det ganske krevende det de gjør. På den tredje etappen syklet de 230 kilometer, noe som er lenger enn Oslo til Lillehammer.

UENIG: Sportsdirektør i Uno-X, Stig Kristiansen. Foto: NTB

Sportsdirektøren i Uno-X mener kortere etapper ville gitt bedre underholdning.

– Hvis 230 kilometer blir til 160 vil det kanskje skape noe mer sprell, men samtidig så ligger underholdningen i de etappene i spurten, og hvordan opptrekkene blir på de forskjellige lagene, sier Kristiansen og legger til:

– De legger jo inn ting her og der som bakkekonkurranser og spurtkonkurranser. Samtidig så er det litt som en 0–0 kamp i fotball. Av og til ser man også en lite underholdende fotballkamp, men det er fortsatt noe i fotballkampen som er verdt å se på.

Fikk tilsnakk fra sjefen

Men det har faktisk vært et par nordmenn som har forsøkt seg på et ordentlig brudd.

På den tredje etappen i touren gikk de norske Uno-X-rytterne Jonas Abrahamsen og Johannes Kulset i et tomannsbrudd. Det fikk daglig leder i Uno-X, Thor Hushovd, til å reagere.

– Det er bare tull. Det var unødvendig. Det er bare vas. De satt vel og kjedet seg, og det gikk sakte, og så ville de finne på noe sprell. Det var kanskje ikke målet. Sånn skjer. Det gjør de ikke igjen, sa han til TV 2.

OPPGITT: Daglig leder i Uno-X og tidligere toppsyklist Thor Hushovd. Foto: NTB

Men i motsetning til Hushovd er det nettopp dette NRKs kommentatorer ønsker seg.

– Det har skjedd veldig lite, og det begynner å bli veldig taktisk. Her må kanskje rytterne våkne litt, fordi det er her underholdningsverdien ligger, sier Stoltenberg.

Økte ledelsen

Første og eneste kategoriserte stigning i torsdagens etappe kom allerede etter 10 km, mens den innlagte spurten kom etter 31 km.

Abrahamsen rykket fra etter 7,5 kilometer og tok det eneste klatrepoenget på torsdagens etappe. Dermed leder nordmannen med seks poeng ned til den slovenske syklisten Tadej Pogacar i klatrekonkurransen sammenlagt etter seks etapper.

FORNØYD: Jonas Abrahamsen i den polkadottfargede klatretrøyen. Foto: AFP

Den nederlandske rytteren Dylan Groenewegen var raskest i massespurten og vant den sjette etappen av Tour de France. Jasper Philipsen ble først nummer to, men ble diskvalifisert etter målgang etter at han hindret Wout Van Aert i spurten.

– Nok en gang ble jeg hindret av Jasper Philipsen i en spurt. Alle så det. Det er en dårlig vane fra hans side, sa Van Aert ifølge nettstedet Cyclingnews.

Visma-stjernen viser til da Philipsen presset ham ut mot reklameskiltene i spurten på den 3. etappen i fjorårets ritt. Da fikk imidlertid Philipsen beholde seieren.

I går gikk derimot andreplassen til Biniam Girmay fra Eritrea i stedet, mens Fernando Gaviria ble nummer tre. Alexander Kristoff ble beste norske på en åttende plass.