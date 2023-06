– Eg har hatt god helse heile livet og sjeldan hatt problem. No når eg har opplevd det, set eg verkeleg pris på dei dagane eg er frisk, fortel Mathias Hove Johansen til NRK.

TRENINGSLEIR: Mathias Hove Johansen var i Sør-Afrika då sjukdommen hende. Foto: Mathias Hove Johansen /

Han har lenge vore blant Noregs raskaste menn og har ei rekkje NM-gull på spesialdistansen 200 meter. Men i januar opplevde den elles så friske 24-åringen noko merkeleg.

Alt så bra ut og forma var stigande under ein treningsleir i Sør-Afrika, men dagen før heimreise pådrog han seg ei matforgifting. Ille i seg sjølv, men berre starten på mange månader med trøbbel for Hove Johansen.

Følg lag-EM i friidrett på NRKs kanalar 23.–25. juni.

TIL SJUKEHUS: Mathias Hove Johansen opplevde marerittet under ein treningsleir i januar. Han slit framleis med etterverknadene etter sjukdommen. Foto: Mathias Hove Johansen

Oppdaga sjeldan genfeil

For etter matforgiftinga, byrja plutseleg – og svært uventa – ankelen til sprintaren å hovne opp.

– Då eg fekk det, fatta eg ingenting. Eg vakna opp midt på natta, og hadde så vondt at eg ikkje fekk sove, fortel han.

Først tenkte han at han kanskje hadde forstua ankelen på trening. Men skaden forverra seg gjennom natta, og Hove Johansen byrja å søkje etter svar på internett.

Det fylte seg opp mykje væske i ankelen, og han vart frakta til sjukehus for å få tappa ut væska. Der fekk han også diagnosen på kva som var gale.

Årsaka til hevelsen heiter HLA-B27 – eit gen som kan gjere menneske eksponert for enkelte typar sjukdommar. I Hove Johansens tilfelle, den spesielle leddsjukdommen reaktiv artritt.

– Så immunforsvaret mitt overreagerte på matforgiftinga og gjekk til angrep på ankelen. Den hovna opp som ein ballong, plutseleg kunne eg ikkje gå skikkeleg, seier noregsmeisteren.

Sjukdommen rammar 30–40 per 100 000 menneske på verdsbasis årleg.

Stavanger Aftenblad har tidlegare omtalt saka.

Les også: Sjokkretur for Warholm-rival etter marerittskade: – I perfekt tilstand

Frykta blodpropp

Den første prognosen tilsa at Hove Johansen måtte belage seg på 1–6 månader med rehabilitering. Det er også ein fare for at sjukdommen blir kronisk.

Med ein ballong rundt ankelen, måtte han i første omgang ha hjelp til å komme seg heim frå Sør-Afrika.

– Det var såpass vondt i venstrefoten at eg kunne ikkje hinke på høgrefoten. Då hamna eg i rullestol nokre dagar, fortel han.

SPRINTAR: Mathias Hove Johansen er blant Noregs raskaste menn, både på 100 meter og 200 meter. Foto: Mathias Hove Johansen

Tilbake i Noreg heldt tilstanden hans fram med å forverre seg. Legen frykta at hevelsen kunne føre til blodpropp, men etter eit nytt døgn på sjukehus i Noreg fekk han stadfesta den same diagnosen.

– No har det vel gått 4–5 månader, og det verkar som det nesten er på veg vekk. Når eg reiser og spring mykje, kjem det litt tilbake igjen, men det er under kontroll, seier Hove Johansen.

Under Bislett Games 15. juni vann han 200 meter under dei nasjonale øvingane. Denne helga spring han 200 meter og stafett for Noreg under lag-EM i Silesia i Polen.

– Eg har eigentleg berre fått trena skikkeleg den siste halvannan månaden, og har framleis litt problem. Men det ser ut som eg er tilbake i bra form no snart.