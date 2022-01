Opererte for få dager siden - nå er Solevåg klar for renn

En uke etter at han skadet tommelen, er Sebastian Foss Solevåg klar for å kjøre renn igjen. Solevåg falt under den første omgangen av slalåmrennet i Adelboden forrige søndag, og opererte leddbåndet i tommelen så sent som tirsdag.



– Nå har vi gjort det vi kan og det føles bra. Jeg har en god magefølelse. Jeg står på startlista og blir med på oppvarming, så jeg blir å se på start, bekrefter Solevåg til NRK.



Det har gått slag i slag etter at han skadet seg forrige søndag. Etter operasjonen tirsdag, reiste han tilbake til Sveits onsdag.



– Jeg skulle ha på gips i seks uker og den gikk av etter 22 timer. Og så har jeg stått to dager på ski, så det går bra egentlig, sier han.



Første omgang av søndagens slalåmrenn starter kl. 10.15 og sendes på NRK1. Det er det siste av de fire rennene i Wengen i år. Solevåg er i delt ledelse i slalåmcupen sammen med svenske Kristoffer Jakobsen.