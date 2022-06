Omtalt som respektløs løgner før skjebnekamp: – Håper de ikke blir påvirket

En hoverende og respektløs løgner.

Det er bildet som ble tegnet av Casper Ruud i danske medier etter onsdagens kvartfinalekamp mot Holger Rune.

Nordmannen våknet opp til mediestorm dagen før sitt livs viktigste kamp, og historien om de skandinaviske kamphanene rakk å ta mange vendinger før dansken avsluttet den offentlige krangelen ved å ønske rivalen lykke til.

MENTAL STYRKEPRØVE: Ekspertene vet ikke hvor mye mediestormen har endret Ruuds semifinaleoppkjøring. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Nå er ekspertene usikre på hvor mye energi denne svært spesielle oppladningen kan ha kostet semifinaleklare Ruud.

– Jeg vet jo at team Ruud ikke har vært glad i kontroverser i pressen tidligere, så jeg håper de ikke blir påvirket av dette, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Også Aneke Rune, Holger Runes mor, påpeker overfor NRK at det er essensielt med ro underveis i turneringer.

– Vi vet selv hvor stor plass medier og presse tar under en turnering, og det er viktig med arbeidsro når man skal ut og oppnå store resultater, skriver hun i en e-post.

Iskald stemning

Men arbeidsro mellom den omtalte kvartfinalen og kveldens semifinale har det vært lite av.

Klokken hadde akkurat passert 01.00 natt til torsdag da mobilen plutselig kviknet til. «Casper RUUD – PC – NOW – Mixed Zone» lyste på skjermen.

Journalistene forlot plassene sine synkront og småjogget for å få plass på noen få kvadratmeter. Overraskelsen var stor.

Normalt tar det rundt halvannen time fra kampslutt til Ruud møter pressen. Natt til torsdag var han nede på 20 minutter. Han ville få unna forpliktelsene før han en time senere kjølte seg ned med et isbad og rettet fokus mot semifinalen.

Det skulle bli lettere sagt enn gjort.

For da han våknet, var han altså forsidestoff i Norge og Danmark – og den store snakkisen i Paris.

Holger Rune og moren Aneke hadde fortsatt kampen utenfor banen. Gjennom dansk media anklaget 19-åringen Ruud for å ha skreket «Jaaaa» i ansiktet hans i garderoben etter kampen, og Rune mente nordmannen hoverte og manglet respekt.

Ruud-leiren så seg tvunget til å svare og pappa Christian Ruud avfeide det som ren løgn, men ble raskt beskyldt for det samme i retur av mamma Rune.

Forvirringen var komplett. Stemningen virket iskald.

18 timer etter kampen var avsluttet, et snaut døgn før den NRK Radio-sendte semifinalen, gikk Casper Ruud selv ut og benektet anklagene hos Eurosport.

– Bedre å unngå støy

Mor Rune ønsket ikke kommentere påstandene om løgn overfor NRK sent torsdag kveld. I stedet mente hun det var på tide å se fremover.

– Jeg synes vi skal respektere at Casper står i sin første grand slam-semifinale, og la dem ha fokus på det, lød beskjeden.

Det tror Eurosport-kommentator Ola Bentzen at nordmannen mestrer.

– Han er veldig flink til å fokusere på de rette tingene, og jeg synes de har vært flinke til å håndtere det som har skjedd. Selvfølgelig er det bedre å unngå støy, men jeg tror ikke det tar så mye energi, sier han.

Han får støtte av kollega Christer Francke:

– Helt ideelt har det ikke vært, men for Casper tror jeg ikke at det har tatt så mye energi. Det skal egentlig ikke ha så mye å si for totalen, tror kommentatoren.

Ruuds nøkkeloppskrift

Hvor godt nordmannen har klart å forberede seg, får de svaret på fredag kveld. Da venter Marin Cilic, en langt mer erfaren spiller når det gjelder semifinaler i Grand Slam-sammenheng.

SEMIFINALEMOTSTANDER: Marin Cilic Foto: Jean-Francois Badias / AP

Kroaten har spilt fem av dem. Tre har endt med seirer. Den ene gangen – i 2014 – gikk han helt til topps i US Open.

Casper Ruud tror noe av nøkkelen kan ligge i å dominere kampen fra start, slik han gjorde mot både Hubert Hurkacz og Holger Rune i de to foregående kampene. Han vant det første settet henholdsvis 6–2 og 6–1.

– Det er åpenbart en fordel å vinne det første settet. Det er lange matcher her, så å få en bra start og ledelse hjelper her. Men ting kan snu. Man kan lede 2–0 og tape eller ligge under 0–2 og vinne. Lange matcher blir det, sier Ruud til NRK.

PS! Casper Ruud møter Marin Cilic etter at den første semifinalen mellom Rafael Nadal og Alexander Zverev er ferdigspilt. Ruud er tidligst i gang 17.30. Kampen kan høres på NRK Radio eller ses på Max og Discovery+.