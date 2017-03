Omstridt sjakkpresident i skandale: Mener egen oppsigelse er oppspinn

– Dette er et kaos. Men det er et kaos på Kirsan-nivå, sier Morten Sand.

Advokaten er tidligere visepresident i FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) og er kanskje den nordmannen som kjenner best til sjakkpresident Kirsan Iljumsjinov og livet på innsiden av FIDE.

Men selv han – som er en rutinert sjakkleder – er nå forbløffet over det som skjer i toppen av internasjonal sjakk.

– Det er ikke så godt å si hva som skjer. Jeg tror nok vi må konstatere at det er en eller annen form for maktkamp som foregår, sier Sand.

Iljumsjinov er samme mann som tidligere har snakket åpenhjertig til NRK om da han angivelig ble kidnappet av romvesener i 1997. Nå er det altså krigen med sine egne kolleger som opptar sjakkverdenen.

Mener noen ønsker å presse han ut

Kort fortalt er saken dette:

Mandag ettermiddag publiserte FIDE en pressemelding der det sto at Iljumsjinov leverte sin oppsigelse som president under et styremøte i Athen 26. mars. Men senere på kvelden kom kontrabeskjeden fra mannen som har sittet som øverste sjakkleder i 22 år:

Han nekter for å ha sagt opp – og mener det hele er oppspinn.

– De forsøkte å presse meg ut, men de klarte det ikke. Jeg har ikke signert noe som helst og jeg trekker meg ikke, sier Iljumzjinov til nyhetsbyrået TASS, ifølge nettstedet Matt & Patt som først omtalte saken i Norge.

– Du sa «jeg sier opp» tre ganger

På FIDEs nettsider har forbundet lagt ut en brevutveksling mellom Iljumsjinov og administrerende direktør Nigel Freeman.

Der kan man blant annet lese brevet der Iljumsjinov nekter for å ha sagt opp. I et svar til FIDE-presidenten skriver Freeman følgende:

– Under møtet i Athen truet du flere ganger med å si opp, og på slutten av møtet sa du tre ganger «jeg sier opp» før du forlot rommet.

FIDE-presidenten har foreløpig ikke svart på dette brevet, men siste ord i denne saken er nok neppe sagt.

Dette er nemlig bare en av mange kontroversielle saker med Iljumsjinov i hovedrollen. Da VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin ble spilt i New York i november, gikk hele mesterskapet uten russeren til stede.

Han ble nemlig ilagt sanksjoner og anklaget av USA for å ha gjort forretninger med Bashar al-Assads regjering i Syria.

– Ren utgiftspost

Tidligere har han også fått stor oppmerksomhet for vennskapet med Muammar al-Gaddafi og Saddam Hussein.

Til tross for å være ansiktet utad, mener mange at FIDE-presidenten ikke har hatt noen reell makt de siste årene.

– De senere årene har han (Iljumsjinov) blitt en ren utgiftspost, og det er ikke heldig når FIDE har slitt med å skaffe seg samarbeidspartnere og sponsorer. Han har blitt en belastning. Men så er det også denne politiske delen. Når han nå havner på denne boikottlisten til USA, så forverrer ting seg. Jeg tror det sittende styret skjønner at de ikke kan gå videre med Kirsan, sier Sand.