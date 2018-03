Omdiskutert scoring da Lyon sikret semifinaleplass

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er helt fantastisk. Det kjennes først og fremst veldig fortjent. Vi dominerte hele kampen i dag, og det gjorde vi forrige kamp også, sier Hegerberg til NRK rett etter kampslutt.

Den norske superspissen hadde mulighet til å sette scoringsrekord i mesterligaen, men det ble i stedet spisskollega Eugénie Le Sommer som stjal overskriftene etter storkampen i Barcelona.

Hjemmelaget protesterte nemlig heftig da Le Sommer headet Lyon i føringen etter en time. Alexia Putellas trodde hun avverget scoring med sin involvering på linja, men dommer Sandra Bastos mente Putellas var plassert inne i målet da hun nikket ballen ut.

Reprisene viser at hun trolig har rett.

Slik spilles semifinalene Ekspandér faktaboks Chelsea - Wolfsburg Manchester City - Lyon

Jakter scoringsrekord

– Jeg opplever at det er mål, konkluderer Hegerberg.

22-åringen så heltent ut fra start til slutt og manet lagvenninnene til innsats før kampen (se video øverst i saken).

– Vi kunne nok ha vært enda mer hissige fremover. Det er litt ting å jobbe med, men alt i alt veldig fortjent, analyserer Hegerberg, som kom til flere sjanser uten å få uttelling.

Dermed ble den omdiskuterte scoringen kampens eneste, og regjerende mester Lyon er videre etter 3-1 sammenlagt. Den norske superstjernen ble matchvinner da det franske storlaget vant på hjemmebane forrige uke.

Hennes mål mot Barcelona var tangering av rekorden for antall scorede mål i en mesterligasesong. Putter hun igjen, har hun rekorden alene.

– Hun er jo en verdensstjerne i internasjonal kvinnefotball, og er et veldig tydelig forbilde på kvinnesiden, kommenterer NRKs fotballekspert Lise Klaveness.

Wolfsburg enkelt videre

Caroline Graham Hansen satt på benken hele kampen da hennes Wolfsburg sikret semifinalebillett. Tyskerne vant 5-0 over Slavia Praha hjemme i det første oppgjøret, noe som gjorde at 1-1 i dagens returkamp holdt i massevis.

– For Caroline og laget, så betyr det jo alt, for de føler at de skal være i verdenstoppen og at de bør vise at de er Europas beste klubblag, sier Klaveness.

Wolfsburg tapte for Hegerberg og Lyon i finalen for to sesonger siden. Da så Graham Hansen nederlaget fra tribunen på grunn av skade. Nå er hun frisk og rask, noe som kan være avgjørende i storklubbens jakt på troféer.

– Jeg tror ikke folk nødvendigvis alltid er klar over hvor stort talent hun er. Hun er helt rå. Hun tror jeg vi bare kommer til å se mer og mer av fremover om hun klarer å holde seg skadefri, avslutter fotballeksperten.

«Norske» Chelsea vant sin kvartfinale mot Montpellier 3-1 i kveld. Dermed er også de videre etter 5-1-seier sammenlagt.

PS: Manchester City er semifinaleklare etter å ha vunnet totalt 7-3 over Frida Maanum og Linköping.